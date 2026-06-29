La respuesta de este cubano en el extranjero a los que piden recarga desde Cuba: "Para que no estén hablando"

Un cubano residente en el exterior, conocido en TikTok como Bad Boy, publicó el viernes un video de 29 segundos que se convirtió en viral al responder con ironía a quienes desde Cuba le exigen recargas telefónicas, mientras muestra las exigencias reales de su vida fuera de la isla.

En el clip publicado en su cuenta de TikTok, el creador desmonta la idea de que vivir en «la Yuma» —expresión popular cubana para referirse a Estados Unidos— es sinónimo de comodidad y dinero fácil. «Y así tú quieres recarga, ¿no? Y después decir que uno está en el Yuma y se tomó la Coca Cola del olvido. Mira, para que no estén hablando de que el que se va para afuera que la vida le es más fácil», dice en el video.

La grabación acumuló más de 60,300 vistas, 1,449 likes y 165 compartidos, lo que refleja cuánto resuena el tema entre la diáspora cubana.

El video de Bad Boy se inserta en una tendencia que lleva meses creciendo en TikTok: cubanos emigrados que expresan su hartazgo ante solicitudes de dinero y recargas que consideran desconectadas de la realidad laboral que enfrentan fuera de Cuba.

En agosto de 2025, Katy González Miranda respondió viralmente a una exigencia de recarga de 20 dólares por cumpleaños con una frase que dio la vuelta a las redes: «Estoy lavando baños por 13 dólares la hora. No le voy a regalar mi dinero a nadie, a no ser que sea mi mamá, mi papá o mis hermanos».

Este mes de junio, la cubana BellaMadi anunció que cortó la comunicación con personas en Cuba porque cada conversación terminaba en pedidos de recargas o dinero. Y el 15 de junio, otra cubana en Estados Unidos relató que una amiga le pidió 5,000 dólares para emigrar.

El fenómeno tiene raíces estructurales. Cuba atraviesa una crisis económica sin precedentes: el 89% de la población vive en pobreza extrema, el salario estatal promedio no supera los 20 dólares mensuales y el 33,9% de los hogares pasa hambre.

Ante ese colapso, las remesas y recargas enviadas por la diáspora se han convertido en una fuente de supervivencia para millones de familias. El 92% de las remesas que recibe Cuba provienen de Estados Unidos, y el promedio que envían los cubanos en Miami ronda los 2,165 dólares al año entre recargas, efectivo y transferencias.

Sin embargo, muchos emigrados denuncian que las solicitudes se han vuelto exigentes y constantes, sin que quienes las hacen comprendan las condiciones en que se trabaja fuera de la isla. En abril de 2025, una cubana en España estalló contra quienes piden dinero sin entender el sacrificio que implica ganarlo: «¿tú puedes mandarme 100€? sin saber el sacrificio que uno tiene que hacer aquí, no para ganar 50€, ¡para ganar 5€!».

La narrativa que el video de Bad Boy busca desmontar —la de que los emigrados «se tomaron la Coca Cola de los vivos» mientras los que quedan en Cuba sufren— sigue siendo uno de los debates más encendidos dentro de la comunidad cubana en las redes sociales.