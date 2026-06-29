Así está el refrigerador de esta cubana en Cuba tras horas sin luz: "Esto es lo que nos queda"

Un jarro de agua tibia. Eso es todo lo que quedaba en el refrigerador de una cubana identificada en TikTok como @la.cubanita621, quien publicó el domingo un video que resume con crudeza la realidad que viven miles de familias en la isla: apagones de entre 30 y 40 horas consecutivas que destruyen los alimentos comprados a precios elevados.

«Son tantas las horas... toda la comida, la poca que teníamos, que no nos la regalan y bastante cara sale, tuvimos que botarla», dice la mujer mientras muestra el interior vacío del electrodoméstico. «Esto es lo que nos queda. Miren, un agua que ni fresca está».

La cubana explica que la electricidad que reciben —apenas una o dos horas al día— no alcanza para congelar nada. «Esto es una falta de respeto, 30, 40 horas sin corriente nos las ponen; lo único que nos dejan son una o dos horas que no da para congelar absolutamente nada», afirma con la voz quebrada.

El video fue publicado el mismo día en que el déficit eléctrico nacional alcanzaba los 2,120 MW, con apenas 980 MW disponibles en todo el país. Tres días antes, el 25 de junio, ese déficit había llegado a 2,208 MW, el peor registro histórico de Cuba, dejando sin electricidad al 66-70% de la población de forma simultánea.

En junio de 2026, La Habana acumula cortes de entre veinte y 24 horas diarias. En Matanzas, algunas zonas han llegado a 85 horas consecutivas sin luz. Granma y Santiago de Cuba superan las 48 horas continuas. La termoeléctrica Antonio Guiteras, la mayor del país, acumuló su 15.ª avería del año apenas el 15 de junio.

El impacto sobre la alimentación es devastador. Según el Food Monitor Program, el 96% de los cubanos ha perdido capacidad de adquisición de alimentos, y en mayo de 2026 el 33.9% de los hogares tuvo al menos un miembro que se fue a dormir con hambre. Cuba importa aproximadamente el 80% de lo que consume, y la producción nacional cayó un 67% en los últimos cinco años.

El video de @la.cubanita621 no es un caso aislado. Una anciana de 80 años mostró en mayo su nevera vacía y descongelada por los apagones, y una madre documentó cuatro días sin luz cocinando carne descongelada. Mostrar el refrigerador vacío en redes sociales se ha convertido en una forma de denuncia ciudadana ante una crisis que el régimen no reconoce públicamente.

El descontento ha desbordado las pantallas. El mismo domingo, cubanos en Habana Vieja gritaron «¡Libertad!» tras más de 40 horas sin electricidad. El Observatorio Cubano de Conflictos contabilizó 1,311 manifestaciones solo en mayo de 2026, un 29.5% más que en el mismo mes del año anterior y el mayor registro mensual de la historia. El régimen ha respondido con despliegues policiales y detenciones.

La cubana del video cerró su denuncia con una pregunta que resume el agotamiento de muchos: «¿Hasta cuándo es esto? Uno se queda callado, pero al final callado es yo seguir llorando en la misma miseria». Y luego, con amargura, bautizó lo que mostró: «Esto es un verdadero frío de revolución, de resistencia, de creatividad».