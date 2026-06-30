Gobierno de Venezuela impide entrada de vuelo con rescatistas enviado por empresario cubanoamericano desde Miami

Un vuelo humanitario privado que partió desde Miami con seis rescatistas y una enfermera rumbo a Venezuela fue cancelado en pleno aire y desviado a República Dominicana, luego de que el régimen del país sudamericana negara el ingreso a último momento.

La aeronave, un jet privado puesto a disposición por el empresario cubanoamericano Yoel Sardiñas, despegó desde el Aeropuerto Ejecutivo de Opa-locka, en el sur de la Florida, según reportó el periodista de Univision, Javier Díaz.

A bordo viajaban profesionales con más de dos décadas de experiencia en operaciones de rescate y equipos especializados para detectar vida bajo los escombros.

Un permiso que no sirvió de nada

Lo que hace el caso especialmente grave es que el vuelo contaba con un permiso oficial de la cancillería venezolana.

Aun así, el gobierno habría revocado la autorización cuando la aeronave ya estaba en el aire, según reseñó la citada fuente.

«Última hora: el vuelo que despegó de Miami esta tarde con seis rescatistas y una enfermera camino a Venezuela, a pesar de tener un permiso de la cancillería, fue cancelado en el aire y la aeronave tuvo que desviarse a República Dominicana», escribió Díaz.

El periodista apuntó a una razón política detrás de la decisión.

«Al parecer se trató de comentarios políticos que se hicieron en las redes sociales y el gobierno de Venezuela negó la entrada a último momento, a pesar de la seria crisis que vive el país, poniendo más en riesgo las vidas de las personas que están atrapadas bajo los escombros», apuntó el comunicador.

Fuente: Captura de Facebook/Javier Díaz

Sobre los profesionales bloqueados, Díaz subrayó:

«Los rescatistas que iban en el avión tienen más de 20 años de experiencia en estos tipos de rescates y viajaban con equipos especializados para detectar vida en situaciones extremas».

En declaraciones a Javier Díaz, el empresario Yoel Sardiñas calificó de compleja la situación para acceder a los permisos necesarios para entrar a Venezuela.

Un patrón de bloqueo a la ayuda civil

El caso de Sardiñas no es un hecho aislado.

La organización W Aviation, también con sede en el sur de la Florida, denunció que las autoridades venezolanas no autorizaron el aterrizaje de al menos tres aviones cargados con medicamentos, alimentos no perecederos, productos de higiene y herramientas, todos partiendo desde Opa-locka.

El equipo español de rescate Usar13 tampoco pudo viajar a Venezuela por obstáculos burocráticos impuestos por el régimen, y debió regresar a España el 28 de junio.

El gobierno venezolano impuso un sistema de acreditaciones obligatorias para ingresar al estado de La Guaira -el más devastado por los sismos- argumentando razones logísticas y de seguridad, pero que en la práctica cerró la puerta a los equipos civiles independientes.

La catástrofe que exige cada hora de rescate

El bloqueo ocurre en el peor momento posible.

Los terremotos del pasado 24 de junio, con magnitudes de 7.2 y 7.5, son los más potentes registrados en Venezuela desde 1900, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

El balance oficial, actualizado al 29 de junio, asciende a 1,719 muertos, 5,034 heridos y 15,866 damnificados, según Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional venezolana.

La ONU estima hasta 50,000 desaparecidos, mientras la plataforma ciudadana Encuéntralos maneja cifras de entre 55,000 y 60,000 personas sin localizar.

El PNUD calculó los daños directos en 6,700 millones de dólares, equivalentes al 6% del producto interno bruto venezolano.

Miami responde mientras Caracas bloquea

Mientras el régimen cierra puertas, la comunidad venezolana en Miami -más de 100,000 personas en el condado de Miami-Dade- se movilizó masivamente para enviar ayuda.

Doral, conocida como «Doralzuela» por concentrar más del 30% de residentes de origen venezolano, se convirtió en epicentro de las donaciones a través de la organización Global Empowerment Mission.

Sardiñas, según informó días antes del incidente que también esperaba autorización para una aeronave más grande que saldría en los próximos días hacia Venezuela. Tras el bloqueo, esa gestión quedó en suspenso.