Canadá vs Marruecos: fecha, hora y sede del partido de octavos de final del Mundial 2026

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Canadá y Marruecos se enfrentarán en los octavos de final del Mundial 2026 el sábado 4 de julio en el NRG Stadium de Houston, Texas, con inicio a las 17:00 UTC, equivalente a las 13:00 hora de Cuba y hora local de la sede.

El cruce reúne a dos selecciones que llegan a esta instancia por caminos distintos, pero con un denominador común: ambas tuvieron que superar la ronda de dieciseisavos para estar aquí.

Canadá protagoniza el capítulo más brillante de su historia en los Mundiales masculinos. Los norteamericanos terminaron segundos del Grupo B con cuatro puntos, fruto de un empate 1-1 ante Bosnia y Herzegovina en la primera jornada, una goleada 6-0 sobre Catar en la segunda —primera victoria canadiense en la historia de la competición— y una derrota 1-2 ante Suiza en el cierre de la fase de grupos.

En dieciseisavos, Canadá venció 1-0 a Sudáfrica con un gol agónico de Stephen Eustáquio en el minuto 90'+2', en el SoFi Stadium de Los Ángeles. Fue el 28 de junio y significó un hito sin precedentes: la primera vez en la historia que la selección canadiense supera una ronda eliminatoria en un Mundial.

Canadá había participado anteriormente en México 1986 y Catar 2022, ambas veces eliminada en la fase de grupos sin ganar ningún partido. El torneo de 2026, que se celebra en casa —junto a Estados Unidos y México—, ha cambiado ese registro de forma radical.

Marruecos llega con más experiencia en instancias decisivas. Los africanos cerraron el Grupo C como segundos con siete puntos: empate 1-1 ante Brasil en la primera jornada, victoria 1-0 sobre Escocia en la segunda y goleada 4-2 a Haití en el cierre, con una diferencia de goles de +3.

En dieciseisavos, el duelo ante Países Bajos se extendió hasta los 120 minutos con empate 1-1 —goles de Cody Gakpo e Issa Diop— y los marroquíes se impusieron 3-2 en la tanda de penales. Yassine Bounou fue la figura bajo los palos e Ismael Saibari anotó el penal decisivo para sellar el pase.

El antecedente más reciente de Marruecos en Mundiales es su histórica semifinal en Catar 2022, donde se convirtió en la primera selección africana en alcanzar esa instancia. Esa trayectoria convierte a los marroquíes en el rival con mayor recorrido en fases eliminatorias de los dos que se verán las caras el sábado.

No existe historial reciente relevante entre ambas selecciones en competencias oficiales de alto nivel que condicione editorialmente este cruce.

El NRG Stadium de Houston, sede del partido, tiene capacidad para aproximadamente 72,000 espectadores y cuenta con techo retráctil, lo que lo convierte en uno de los recintos más grandes del torneo. Es el estadio de los Houston Texans de la NFL.

El ganador de este duelo avanzará a los cuartos de final del Mundial 2026, donde continuará su camino en un torneo que, con 48 selecciones y el nuevo formato ampliado, ofrece más oportunidades que nunca para que selecciones históricamente relegadas escriban nuevas páginas.