Comando Sur apoya la ayuda de EE.UU. a Venezuela tras terremotos

Comando Sur moviliza recursos militares para asistir a Venezuela tras terremotos Foto © Collage X/@Southcom

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El Comando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM) publicó este lunes una actualización oficial sobre el despliegue militar estadounidense en Venezuela, donde múltiples ramas de las Fuerzas Armadas trabajan en la respuesta humanitaria tras los devastadores terremotos del 24 de junio.

Según el comunicado oficial de SOUTHCOM, las capacidades militares de EE.UU. continúan llegando al país «para apoyar los esfuerzos de ayuda ante el terremoto, solicitados por el gobierno venezolano y liderados por el Departamento de Estado».

Seis aviones C-17 Globemaster de la Fuerza Aérea están programados para arribar este lunes transportando una Compañía de Logística de Combate de Marines desde la Estación Aérea de Marines Cherry Point, en Carolina del Norte, con equipos pesados, activos de ingeniería y capacidades de purificación de agua.

Además, aviones C-17 y C-130 Hércules continúan trasladando personal y equipos, mientras un Elemento de Respuesta de Contingencia compuesto por aproximadamente 100 aviadores con experiencia en gestión aeroportuaria asiste a las autoridades venezolanas para ampliar el flujo de tráfico aéreo en aeropuertos cercanos al epicentro.

El buque de la Armada USS Fort Lauderdale opera en el Puerto de La Guaira, que ya está operativo, entregando suministros y equipos de primera necesidad.

Helicópteros MV-22 Osprey del Cuerpo de Marines realizan misiones entre un centro logístico en Curazao, hospedado por los Países Bajos, y las zonas afectadas de Venezuela. Helicópteros UH-1Y Venom efectúan evaluaciones aéreas y transportan personal del Departamento de Estado, mientras helicópteros CH-47 Chinook del Ejército, provenientes de la Base Aérea Soto Cano en Honduras, brindan apoyo adicional de transporte.

La Fuerza Espacial de EE.UU. también participa en la operación, proveyendo imágenes satelitales de comunidades e infraestructura dañada para priorizar los esfuerzos de rescate en las zonas más críticas.

Esta es la primera vez en años que personal militar estadounidense opera en suelo venezolano en una misión humanitaria coordinada con las autoridades locales, lo que resulta históricamente significativo dado el contexto de las tensas relaciones diplomáticas entre Washington y el gobierno de Nicolás Maduro.

Los terremotos del 24 de junio dejaron 1,719 muertos y 5,034 heridos según cifras oficiales venezolanas, mientras la ONU estima que hasta 50,000 personas podrían estar desaparecidas bajo los escombros.

El doble sismo, con magnitudes de 7.2 y 7.5, es el más potente registrado en Venezuela en más de 125 años y afectó a más de 6.76 millones de personas.

Los daños económicos directos se estiman en 6,700 millones de dólares, equivalente al 6% del PIB venezolano, con un impacto total proyectado que podría alcanzar los 20,100 millones de dólares.

Según SOUTHCOM, la planificación de apoyo militar adicional continúa «en estrecha coordinación con el Departamento de Estado, el gobierno venezolano y otros socios y aliados que contribuyen al esfuerzo internacional de socorro», y será anunciada una vez confirmada.