Un gigante contra un rebelde: Francia enfrenta a Suecia

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Francia y Suecia se miden este martes en los dieciseisavos de final del Mundial 2026, en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey, en un duelo que enfrenta a una potencia en estado de gracia con un equipo que está al límite de sus posibilidades.

Les Bleus, dirigidos por Didier Deschamps, completaron una fase de grupos impecable: nueve puntos, tres victorias, 10 goles a favor y solo dos en contra para liderar el Grupo I con autoridad.

El camino de Francia incluyó triunfos sobre Senegal (3-1), Irak (3-0) y una goleada final de 4-1 ante Noruega, partido en el que Ousmane Dembélé firmó un hat-trick en apenas 25 minutos, acumulando cuatro goles y una asistencia en el torneo.

Kylian Mbappé, máximo goleador histórico de la selección francesa con 58 tantos, completa el dúo ofensivo que convierte a Francia en una de las candidatas más sólidas al título.

El objetivo declarado de Les Bleus es disputar su tercera final mundialista consecutiva, tras ganar en Rusia 2018 y caer en Qatar 2022.

Frente a ellos, una Suecia que avanzó con lo justo como uno de los mejores terceros del torneo, acumulando cuatro puntos en el Grupo F tras una campaña irregular.

El equipo de Graham Potter arrancó con una goleada 5-1 sobre Túnez, pero encajó esa misma diferencia ante Países Bajos y cerró la fase con un empate 1-1 frente a Japón.

El propio Potter reconoció que la derrota ante los neerlandeses fue un «resultado un poco duro», aunque admitió que su equipo no mereció ganar.

Los suecos llegan con bajas sensibles: Dejan Kulusevski no está en el torneo por lesión y el defensor Isak Hien tampoco estará disponible para este cruce, mientras que el francés Marcus Thuram también se pierde el partido.

El tridente ofensivo de Suecia, formado por Viktor Gyökeres (Arsenal), Alexander Isak (Liverpool) y Anthony Elanga (Newcastle), será la principal amenaza para la defensa francesa.

El capitán Victor Lindelöf (Aston Villa) liderará a los escandinavos en lo que será el primer enfrentamiento histórico entre ambas selecciones en una Copa del Mundo.

En el historial general, Francia domina con 12 victorias en 24 encuentros frente a seis triunfos suecos y cinco empates, y llega además con seis victorias consecutivas ante rivales europeos en Mundiales.

El árbitro designado para el partido es el neerlandés Danny Makkelie.

El contexto del torneo favorece a Francia: Paraguay eliminó a Alemania en penales y Marruecos hizo lo propio con Países Bajos, lo que significa que el ganador de este duelo enfrentará a los paraguayos en octavos de final, un camino aparentemente más asequible del que se esperaba para los galos.

El MetLife Stadium, escenario de este duelo, es también la sede elegida para la gran final del 19 de julio, lo que añade un simbolismo especial a cada partido que se dispute entre sus muros.