Paraguay elimina a Alemania en penales y avanza a octavos del Mundial de fútbol 2026

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Paraguay protagonizó una de las mayores sorpresas del Mundial 2026 al dejar fuera a Alemania en los dieciseisavos de final disputados este lunes en el Gillette Stadium de Boston, con un marcador de 1-1 al cabo de 120 minutos y una victoria 4-3 en la tanda de penales.

El resultado completo y las estadísticas del partido reflejan un duelo donde Alemania dominó con amplitud —75% de posesión, 21 tiros por siete de Paraguay y 16 córners por seis— pero la Albirroja fue más eficaz cuando más importaba.

Julio Enciso abrió el marcador al minuto 42 con un remate de cabeza tras un centro de Matías Galarza desde la derecha, en una jugada en la que también participó Miguel Almirón.

Alemania tardó apenas 12 minutos en responder: al 54, Kai Havertz igualó también de cabeza, aprovechando un centro preciso de Florian Wirtz para establecer el 1-1 que se mantendría hasta el final.

En la prórroga, el VAR anuló al minuto 102 un tanto de Jonathan Tah por falta previa, privando a los alemanes de lo que habría sido el gol del pase a octavos.

La tensión se trasladó a los penales, donde Alemania pagó cara su falta de puntería: Havertz falló el primer lanzamiento y Woltemade también erró el suyo.

Por Paraguay, solo Antonio Sanabria falló su disparo, mientras que Mauricio, Gustavo Gómez y Galarza convirtieron con solidez para cerrar el 4-3 definitivo.

Kimmich y Musiala anotaron para Alemania, pero no fue suficiente para revertir la eliminación.

El partido dejó además un alto voltaje en los banquillos: los técnicos Gustavo Alfaro (Paraguay) y Julian Nagelsmann (Alemania) recibieron tarjeta amarilla al minuto 105, mientras que Havertz y Musiala también vieron la cartulina en el tramo final.

Con este resultado, Paraguay avanza a octavos de final por primera vez desde el Mundial de Sudáfrica 2010, cuando la Albirroja llegó hasta cuartos de final.

La selección guaraní había clasificado a esta ronda como mejor tercera del Grupo D con cuatro puntos, mientras que Alemania llegaba como líder del Grupo E con seis puntos, aunque con un rendimiento irregular en la fase de grupos.

Paraguay esperará en octavos al ganador del cruce entre Francia y Suecia, mientras que Alemania abandona el torneo en la primera ronda eliminatoria.