Fallece el científico detrás de la protección de las tortugas marinas en Cuba

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El Dr. Félix Guillermo Moncada Gavilán, el biólogo marino que durante más de cuatro décadas lideró los esfuerzos de conservación de las tortugas marinas en Cuba, falleció el domingo en La Habana. El Centro de Investigaciones Pesqueras de Cuba confirmó su muerte con una nota de pesar en la que lo describió como «un pilar de la biología marina en Cuba».

Moncada Gavilán dedicó más de 40 años de su vida al estudio y protección de estas especies en el archipiélago cubano. Fue jefe del «Proyecto Tortugas Marinas» de Cuba y coordinador nacional para la red WIDECAST —la Red de Conservación de Tortugas Marinas del Gran Caribe— desde sus inicios en la institución, a finales de los años 80 del siglo pasado.

Su contribución más trascendente fue impulsar el proceso gradual que culminó con la prohibición total de la captura de tortugas marinas en Cuba. Primero recomendó tallas mínimas de captura, luego cuotas, y finalmente la veda completa. «Desde el 2007, existe una veda por tiempo indefinido», explicó el propio científico en una entrevista publicada por el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente. La medida quedó formalizada mediante la Resolución 9 del Ministerio de la Industria Pesquera, publicada en enero de 2008.

El Centro de Investigaciones Pesqueras subrayó que ese logro tuvo «alcance regional», dado que las tortugas marinas son un recurso compartido entre múltiples países del Caribe. El propio Moncada lo explicó con claridad: «Las que anidan en un lugar se alimentan en aguas de otro país, entonces la colaboración regional es fundamental».

Su trayectoria acumuló al menos 40 publicaciones científicas sobre tortugas marinas, y lo llevó a representar a Cuba en foros internacionales como el 41.º Simposio Internacional de Tortugas Marinas en Colombia y eventos científicos en Ghana. Era Doctor en Ciencias Biológicas, miembro de la Sociedad Internacional de Tortugas Marinas y de la junta de especialistas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza.

Entre sus reconocimientos figuran los Premios Nacionales de la Academia de Ciencias de Cuba en 2006 y 2020, la Orden «Carlos J. Finlay» en 2018 —la máxima condecoración científica del Estado cubano— y el Premio Nacional de Ciencias del Mar 2024, entregado en octubre pasado en el XII Congreso de Ciencias del Mar en La Habana.

La noticia conmovió también a organizaciones de conservación fuera de Cuba. El Grupo Tortuguero Siete Quillas de San Juan, en Puerto Rico, del que Moncada era amigo y colaborador cercano, emitió un homenaje póstumo en el que lo calificó de «maestro, amigo y protector incansable de los océanos».

La temporada de anidación de tortugas marinas en Cuba transcurre entre mayo y septiembre, con su pico en julio y agosto, precisamente las semanas que siguen a su partida. En la Península de Guanahacabibes anidan tres de las siete especies de tortugas marinas del mundo, un ecosistema cuya protección lleva la huella directa del trabajo de Moncada.

«Gracias por haber respondido al llamado del mar a salvarlo. Te extrañaremos. ¡Hasta siempre, Félix!», escribió el Grupo Tortuguero Siete Quillas al despedirlo.