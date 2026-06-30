Latinos no pueden creer lo que cuesta un huevo en Cuba: «Es una locura»

Un video de apenas 31 segundos publicado por la cubana Yuli Mai en Facebook provocó una ola de reacciones en toda América Latina al mostrar una realidad que muchos usuarios calificaron de "increíble": en Cuba, un solo huevo puede costar alrededor de 130 pesos y un cartón completo llegar a los 3,600, más que el salario mínimo mensual del país.

En la grabación, la joven, que aparece embarazada, explica con serenidad el alto costo de un alimento básico para millones de familias.

«Vivo en Cuba y algo tan simple como comer un huevo puede ser muy difícil para muchas personas. Un huevo cuesta alrededor de 130 pesos cubanos y un cartón completo puede costar hasta 3,600 pesos. Sí, una locura, el precio está por encima del salario mínimo en Cuba», afirma.

Ese día, cuenta, su familia solo pudo comprar tres huevos.

«Nos dimos el privilegio de comprar tres huevos. Le damos gracias a Dios por la dicha de tener almuerzo todos los días, ya que sabemos que muchos no tienen nada para almorzar».

La publicación se viralizó rápidamente y la sección de comentarios terminó convirtiéndose en una comparación espontánea de los precios del huevo en distintos países de la región. Para miles de usuarios, la diferencia con Cuba resultó difícil de creer.

Desde México, Jade SanMar comentó: «Y yo quejándome que en México un huevo cuesta 3 pesos». Otro usuario, Jan Martínez, añadió: «130 pesos cubanos son casi 100 pesos mexicanos, es decir que puedes comprar alrededor de tres kilos de huevo. Qué loco, en un mismo mundo tan diferentes circunstancias».

Las reacciones continuaron desde otros países. La costarricense Yazmin Mejías Barrantes aseguró que en su país un cartón cuesta unos 2.5 dólares, mientras que la guatemalteca May Santizo señaló que 30 huevos equivalen a unos 95 pesos cubanos, menos de lo que cuesta una sola unidad en la Isla. Desde Colombia, Heidy Vanegas resumió el contraste con una frase que acumuló decenas de reacciones: «Con lo que compran una canasta de huevos en Cuba, se hace un mercado en Colombia».

En Argentina también predominó el asombro. «Qué increíble que sea el mismo mundo y que un huevo signifique un lujo. Es triste lo que pasa en Cuba e increíble que lo aguanten», escribió Magalí Martínez. Su compatriota Yael Escudero aseguró que con el dinero que cuesta un solo huevo en Cuba podría comprar un maple de 30 unidades en su país y aún le sobraría dinero. Desde Brasil, Elismar Brito afirmó que con el precio de un cartón cubano adquiriría alrededor de 25 cartones.

El impacto del video coincide con una realidad económica cada vez más difícil para los cubanos. Desde este mes, el salario mínimo en la Isla asciende a 3,210 pesos, equivalentes a unos 4.65 dólares según la tasa informal de cambio, una cifra que ni siquiera alcanza para comprar un cartón de huevos en el mercado informal, donde los precios suelen oscilar entre 3,000 y 5,000 pesos, dependiendo de la provincia.

La escasez responde, además, a una profunda crisis productiva. La producción nacional de huevos cayó de unos cinco millones diarios en 2020 a 2.2 millones en 2023 y, durante 2024, más de 1.3 millones de gallinas ponedoras murieron por la falta de pienso. A ello se suma una distorsión económica: mientras producir un huevo en el sistema estatal cuesta 8.65 pesos, el precio oficial continúa fijado en apenas dos pesos, una diferencia que desestimula la producción y agrava el desabastecimiento.

Economistas independientes calculan que una familia cubana necesita entre 50,000 y 96,000 pesos al mes para cubrir sus necesidades básicas, es decir, entre 12 y 14 veces el salario mínimo vigente. Uno de los comentarios que dejó el video resumió esa realidad con una frase cargada de ironía: «Antes un huevo costaba un peso y ahora ganarse un peso cuesta un huevo».