Gerardo Hernández amenaza con demandar a Anna Bensi y ella le responde sin miedo

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Gerardo Hernández Nordelo, coordinador nacional de los Comités de Defensa de la Revolución (CDR) y uno de los llamados «Cinco Héroes» del régimen cubano, insinuó este martes la posibilidad de emprender acciones legales contra quienes lo acusan de ser propietario de la mipyme «El Mercadito», en un nuevo episodio del intercambio que mantiene desde hace varios días con la creadora de contenido cubana Anna Sofía Benítez Silvente, también conocida como Anna Bensi.

En una publicación en Facebook, Hernández escribió: «El comunismo "es tan malo", que cualquiera cobra (¡en dólares!) por publicar cualquier mentira, sin ofrecer ninguna prueba, y sin preocuparse por una demanda legal…», acompañado de los hashtags #Cuba, #CDRCuba y #CubaNoSeRinde.

El mensaje iba acompañado de una imagen con el logotipo de «El Mercadito» y la frase: «Por favor, cibermercenarios, den la dirección del mercadito que es "mío"… ¡a ver si paso hoy por allí!», junto a varios emojis.

La publicación llegó días después de que Anna Bensi cuestionara públicamente el supuesto vínculo del dirigente con ese negocio privado, al señalar lo que considera una contradicción entre su discurso político y la presunta posesión de una empresa.

La creadora de contenido respondió pocas horas después desde su cuenta en X.

«Dice Gerardo, el de los cinco espías, que ahora cualquiera cobra en dólares por decir mentiras. ¿Esos mentirosos están entre nosotros? Porque, que yo sepa, los mentirosos que cobran en dólares son todos ellos. Los dirigentes. Los mismos que acusan pero fueron quienes dolarizaron el país. "La Revolución de pocos y para el bien de pocos"», escribió.

Bensi concluyó su mensaje con los hashtags #OjaláMePagaran, #AbajoLaDictaduraCastrista y #Libertad.

El intercambio comenzó el pasado 28 de junio, cuando Hernández publicó un meme en el que sugería que quienes critican el comunismo reciben pagos por hacerlo, acompañado de una imagen relacionada con la activista.

Al día siguiente, Bensi respondió desde Facebook cuestionando el nivel de vida del dirigente y aludiendo nuevamente a «El Mercadito».

«¿Conseguiría el espía eso con lo que le pagan por decir que el comunismo es bueno? Yo espero que no… porque su estilo de vida es bastante capitalista», escribió.

También ironizó sobre la posibilidad de trabajar en «una de sus mipymes» y añadió: «Ojalá me pagaran por decir verdades. Sin embargo, a muchos les pagan por decir mentiras. Doblemoral».

No es la primera vez que Hernández enfrenta cuestionamientos relacionados con su estilo de vida. En diciembre de 2021 fue objeto de críticas tras aparecer con una bicicleta Specialized valorada en varios miles de dólares y, en enero de 2026, volvió a generar polémica por una fotografía en la que lucía un reloj Rolex mientras sostenía una ametralladora de fabricación soviética.