Hotel en Cuba responde a las denuncias de desperdicio de alimentos

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El Hotel Los Caneyes, de Santa Clara, Villa Clara, salió al paso este martes de una denuncia que acusaba a su dirección de desechar diariamente grandes cantidades de carne en buen estado mientras la población cubana sufre una aguda escasez alimentaria.
La acusación fue publicada el 28 de junio por el Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP), a través de su medio comunitario Páginas Villareñas, con testimonios de trabajadores del hotel que pidieron mantener el anonimato. Según la denuncia, pollo, carne de cerdo y de res eran arrojados a la basura de forma habitual, y los directivos alegaban «trabas administrativas» para no vender ni donar los productos.
«Es una vergüenza ver cómo tiran la carne cuando afuera hay familias que no la prueban en meses», afirmó uno de los empleados citados por el ICLEP.
Otro trabajador añadió: «Mucha gente necesita esos alimentos y aquí se actúa con indiferencia. Podrían vendérnoslos a precios módicos y hasta generar ingresos extras».
La dirección del establecimiento respondió con un comunicado oficial en su página de Facebook en el que calificó la denuncia de «falsa» y negó categóricamente cualquier desperdicio.
«En ningún momento se ha desperdiciado alimento alguno en nuestro hotel. Quienes comparten este tipo de contenido falso no conocen la realidad de nuestro centro, ni la disciplina con la que cada trabajador maneja cada recurso», señaló la dirección.
El hotel explicó que cada producto se destina a ofertas de pasadía y familiares —con reservas realizadas con 24 horas de antelación— y al servicio de almuerzo en formato bufé los sábados y domingos.
El comunicado también destacó que la cocción se realiza actualmente al carbón, subrayando el esfuerzo adicional que eso implica para el personal.
La dirección del establecimiento atribuyó la denuncia a una campaña orquestada: «No es casualidad que, en el contexto actual, surjan este tipo de 'denuncias'. Son parte de la estrategia para desacreditar al sector turístico cubano».
En diciembre de 2025, un extrabajador del Grand Aston La Habana, propiedad del conglomerado militar GAESA, denunció el mismo patrón: alimentos en buen estado —pollo frito, arroz, huevos— desechados mientras la población no accede a esos productos básicos. «Se prefiere botar la comida antes que permitir que los trabajadores se la lleven», afirmó ese extrabajador.
El Hotel Los Caneyes pertenece a la cadena estatal Cubanacán y opera desde 1966 con 96 habitaciones de arquitectura inspirada en los caneyes aborígenes taínos.
La denuncia llega en un momento crítico para el turismo cubano: en mayo de 2026 solo 30,883 visitantes llegaron a la isla, la cifra mensual más baja en años, con una caída acumulada del 58.4% en los primeros cinco meses del año. La ocupación hotelera no supera el 10%, lo que llevó al régimen a cerrar decenas de establecimientos.
Preguntas frecuentes sobre el desperdicio de alimentos y la crisis en los hoteles de Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Qué se denunció sobre el desperdicio de alimentos en el Hotel Los Caneyes de Cuba?
Se denunció que el Hotel Los Caneyes en Santa Clara, Cuba, estaba desechando grandes cantidades de carne en buen estado, como pollo, carne de cerdo y de res. La dirección del hotel negó categóricamente estas afirmaciones, calificándolas de falsas y alegando que los productos se destinan a ofertas de pasadía y al servicio de almuerzo en formato bufé.
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¿Qué impacto tiene la gestión de GAESA en la crisis alimentaria de Cuba?
El Grupo de Administración Empresarial S.A. (GAESA) es acusado de agravar la crisis alimentaria en Cuba mediante su control sobre divisas, importaciones y cadenas de distribución de alimentos. GAESA controla entre el 40% y el 70% de la economía cubana, lo que le permite decidir qué entra al país y a qué precio, dejando a la población sin alternativas. Además, prioriza la exportación de recursos alimentarios mientras la población local sufre desabastecimiento.
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¿Cómo afecta la crisis energética a la vida diaria de los cubanos?
La crisis energética en Cuba ha llevado a apagones de hasta 22 horas diarias, afectando la preparación de alimentos y la vida cotidiana en general. La falta de electricidad complica la conservación de alimentos y el acceso al agua, y en muchos lugares, el gas doméstico se ha vuelto extremadamente caro. Esta situación ha llevado al gobierno a tomar medidas de emergencia, como la venta de comida elaborada, aunque estas no resuelven el problema de fondo.
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¿Qué contrastes existen entre los hoteles cubanos y la realidad del país?
Mientras la población cubana enfrenta escasez de alimentos y apagones, los hoteles destinados al turismo internacional suelen mantener servicios sin restricciones. El contraste es evidente en el acceso a recursos que tienen los turistas comparado con la escasez que padece la población local, lo cual ha generado críticas y malestar social en la isla.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.