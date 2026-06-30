Hotel en Cuba responde a las denuncias de desperdicio de alimentos

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El Hotel Los Caneyes, de Santa Clara, Villa Clara, salió al paso este martes de una denuncia que acusaba a su dirección de desechar diariamente grandes cantidades de carne en buen estado mientras la población cubana sufre una aguda escasez alimentaria.

La acusación fue publicada el 28 de junio por el Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP), a través de su medio comunitario Páginas Villareñas, con testimonios de trabajadores del hotel que pidieron mantener el anonimato. Según la denuncia, pollo, carne de cerdo y de res eran arrojados a la basura de forma habitual, y los directivos alegaban «trabas administrativas» para no vender ni donar los productos.

«Es una vergüenza ver cómo tiran la carne cuando afuera hay familias que no la prueban en meses», afirmó uno de los empleados citados por el ICLEP.

Otro trabajador añadió: «Mucha gente necesita esos alimentos y aquí se actúa con indiferencia. Podrían vendérnoslos a precios módicos y hasta generar ingresos extras».

La dirección del establecimiento respondió con un comunicado oficial en su página de Facebook en el que calificó la denuncia de «falsa» y negó categóricamente cualquier desperdicio.

«En ningún momento se ha desperdiciado alimento alguno en nuestro hotel. Quienes comparten este tipo de contenido falso no conocen la realidad de nuestro centro, ni la disciplina con la que cada trabajador maneja cada recurso», señaló la dirección.

El hotel explicó que cada producto se destina a ofertas de pasadía y familiares —con reservas realizadas con 24 horas de antelación— y al servicio de almuerzo en formato bufé los sábados y domingos.

El comunicado también destacó que la cocción se realiza actualmente al carbón, subrayando el esfuerzo adicional que eso implica para el personal.

La dirección del establecimiento atribuyó la denuncia a una campaña orquestada: «No es casualidad que, en el contexto actual, surjan este tipo de 'denuncias'. Son parte de la estrategia para desacreditar al sector turístico cubano».

Facebook / Hotel Los Caneyes

En diciembre de 2025, un extrabajador del Grand Aston La Habana, propiedad del conglomerado militar GAESA, denunció el mismo patrón: alimentos en buen estado —pollo frito, arroz, huevos— desechados mientras la población no accede a esos productos básicos. «Se prefiere botar la comida antes que permitir que los trabajadores se la lleven», afirmó ese extrabajador.

El Hotel Los Caneyes pertenece a la cadena estatal Cubanacán y opera desde 1966 con 96 habitaciones de arquitectura inspirada en los caneyes aborígenes taínos.

La denuncia llega en un momento crítico para el turismo cubano: en mayo de 2026 solo 30,883 visitantes llegaron a la isla, la cifra mensual más baja en años, con una caída acumulada del 58.4% en los primeros cinco meses del año. La ocupación hotelera no supera el 10%, lo que llevó al régimen a cerrar decenas de establecimientos.