Estas son las sobras de un hotel de GAESA en La Habana mientras el pueblo cubano pasa hambre

Vídeos relacionados:

Un extrabajador del hotel Grand Aston La Habana, perteneciente al consorcio militar Grupo de Administración Empresarial S.A (GAESA), denunció en redes sociales el desperdicio de grandes cantidades de comida en esa instalación turística, mientras millones de cubanos enfrentan una crisis alimentaria sin precedentes.

Las imágenes son una respuesta a la más reciente polémica que se desató en redes luego de que un funcionario dijera que los cubanos consumen alimentos “que no son propios del país” como el arroz y la papa: “Después de ver lo que ese doctor planteó sobre el arroz y las papas y escuchar a la catedrática entre comillas de Maxlenin le presento esto. Esto da pena es lo que sucede en un hotel donde trabaje aquí en La Habana”.

Las publicación compartida en el grupo CubaAlerts muestra bandejas y contenedores repletos de pollo frito, arroz, huevos y otros alimentos aparentemente en buen estado, arrojados a la basura. El denunciante afirmó que estas escenas son habituales y que “se prefiere botar la comida antes que permitir que los trabajadores se la lleven”.

“Esto sucede en el hotel Grand Aston La Habana, donde trabajé. Miren cómo botan la comida y todo un pueblo sufriendo del hambre. No sé qué decir, me siento indignado”, escribió el exempleado en su publicación, que rápidamente se viralizó con cientos de comentarios de indignación y dolor.

Captura Facebook / CubaAlerts

Indignación en redes sociales

Los usuarios reaccionaron con furia ante las imágenes. “Esto llora ante los ojos de Dios mientras el pueblo pasa hambre”, escribió una internauta. Otros recordaron que este tipo de prácticas no son exclusivas de un solo hotel, sino que “ocurre en todos los hoteles del país”, según coincidieron varios comentarios.

Facebook / CubaAlerts

“En muchos hoteles revisan los bolsos de los trabajadores a la hora de salida para que no se lleven nada de comida. Da vergüenza, de verdad”, denunció otro usuario. Algunos aseguraron haber presenciado escenas similares en instalaciones turísticas de Holguín y Varadero, donde “se botan toneladas de alimentos que podrían alimentar a familias enteras”.

Facebook / CubaAlerts

“Tantos niños que apenas tienen qué comer y adultos mayores que no pueden arrancar el día con una comida digna, y mientras tanto esto ocurre en los hoteles”, escribió otra persona. “Eso es un pecado”, añadió una mujer indignada.

Un reflejo de la desigualdad en Cuba

En un país donde el desabastecimiento, la inflación y los apagones castigan a la población, las imágenes de alimentos en los basureros de un hotel que beneficia a los gobernantes causa profunda indignación. Los comentarios reflejan un sentimiento generalizado de injusticia y desigualdad: los hoteles operan con abundancia para turistas extranjeros, mientras la mayoría de los cubanos enfrenta dificultades para conseguir un paquete de arroz o una libra de pollo.

“Prefieren botar la comida que dársela a los necesitados”, lamentó una usuaria. “Deberían al menos donarla al zoológico, que los animales también se están muriendo de hambre”, sugirió otra.

Facebook / CubaAlerts

El testimonio del trabajador y las reacciones del público exponen, una vez más, la desconexión entre la realidad del turismo en Cuba y la vida cotidiana del ciudadano común. En las cocinas de los hoteles, la comida se desperdicia; en los hogares, falta el pan de cada día.