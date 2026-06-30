La ONU alerta: la crisis humanitaria en Venezuela se agrava por horas

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La Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) advirtió este martes que la situación humanitaria en las zonas venezolanas devastadas por los terremotos del 24 de junio se deteriora a un ritmo alarmante, con escasez de alimentos, colapso de servicios básicos y miles de personas durmiendo en calles y espacios públicos.

«La situación humanitaria en las zonas afectadas se ha deteriorado rápidamente», declaró Carlotta Wolf, portavoz de ACNUR, durante una rueda de prensa en el Palacio de las Naciones en Ginebra.

Las evaluaciones de campo realizadas los días 26 y 27 de junio en cinco estados —La Guaira, Distrito Capital, Miranda, Aragua y Carabobo— arrojaron datos que reflejan la magnitud del desastre: el 75% de los encuestados reportó heridos en sus comunidades y el 56% confirmó muertes.

La situación del alojamiento es crítica. Según Wolf, «la mitad de las personas evaluadas se refugia en viviendas de familiares o vecinos, mientras que un 39 por ciento permanece en calles y espacios públicos y el resto en iglesias, escuelas o instalaciones improvisadas que no cumplen los estándares mínimos de protección, privacidad o higiene».

Uno de los datos más preocupantes es la situación de la infancia: el 17% de los encuestados reportó la presencia de menores no acompañados o separados de sus familias en sus comunidades. El Clúster de Protección liderado por ACNUR activó una campaña de identificación, búsqueda y reunificación familiar para atender esta emergencia dentro de la emergencia.

El balance oficial de víctimas, anunciado por Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional venezolana, ascendía al 29 de junio a 1,719 muertos, al menos 5,034 heridos y 15,866 damnificados. Sin embargo, esas cifras contrastan notablemente con las estimaciones internacionales: la ONU maneja una cifra de hasta 50,000 desaparecidos, mientras que la plataforma ciudadana Encuéntralos registraba entre 55,000 y 60,000 personas sin localizar.

La OIM estimó que 6,76 millones de personas resultaron afectadas por los sismos, incluidos aproximadamente dos millones de habitantes de Caracas Los daños materiales son igualmente devastadores: 189 estructuras colapsaron por completo y otras 666 sufrieron derrumbes parciales o daños graves.

La crisis se agrava sobre una Venezuela que ya antes de los terremotos atravesaba una situación humanitaria severa, con 7,9 millones de personas necesitadas de asistencia, el 56% de la población en pobreza extrema y décadas de deterioro de infraestructuras bajo el régimen chavista. Tom Fletcher, coordinador de Asuntos Humanitarios de la ONU, había descrito la situación como «de una devastación realmente aterradora».

Para hacer frente a la emergencia, ACNUR refuerza su respuesta sobre el terreno trasladando suministros desde su almacén en Táchira hacia La Guaira y movilizando más de veinte toneladas de artículos de ayuda humanitaria desde sus reservas globales en Panamá. Cáritas, socio de ACNUR, estableció además un centro de recepción y almacenamiento de donaciones en las instalaciones de la Conferencia Episcopal.

La agencia calcula que necesita 14,85 millones de dólares para garantizar servicios de protección, artículos de primera necesidad y alojamiento temporal a 30,000 personas durante seis meses, una cifra que ilustra la magnitud del esfuerzo requerido para estabilizar una situación que, según la propia ONU, empeora cada hora.