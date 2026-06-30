Delcy Rodríguez promete nuevas viviendas para los damnificados antes de fin de año

Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela, prometió el lunes que antes de que concluya 2026 habrá nuevas viviendas para las familias que perdieron sus hogares en los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que devastaron el norte del país el 24 de junio y dejaron un balance, según el último reporte oficial, de 1.719 fallecidos y 5.034 heridos.

El anuncio se produjo durante la instalación del Estado Mayor para la creación de campamentos transitorios y la planificación de construcción de viviendas, transmitido por el canal estatal VTV.

«El Ministerio de Vivienda y Hábitat está elaborando proyectos para la construcción de viviendas en el menor tiempo posible. Hay miles de soluciones antes de que finalice este año. Además, estamos en reuniones con expertos internacionales, con organismos internacionales que están también brindando opciones de soluciones habitacionales inmediatas», declaró Rodríguez.

La funcionaria también anunció un sistema de clasificación de viviendas mediante un semáforo de tres colores: verde para las que pueden habitarse sin intervención, amarillo para las que requieren reparaciones —a cargo de la Gran Misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor— y rojo para las de pérdida total, que serán reemplazadas con construcciones nuevas.

Ingenieros y arquitectos están desplegados en los estados La Guaira, Miranda y Caracas para inspeccionar la habitabilidad de los inmuebles afectados, mientras se habilitará un mecanismo de registro por huellas dactilares para quienes ingresen a los campamentos transitorios.

«Es una labor que debemos abordar en conjunto e inmediato que no tiene postergación, y por eso la instalación de este estado mayor», subrayó Rodríguez.

La magnitud del desafío habitacional contrasta con las promesas del régimen. La NASA estimó, mediante análisis satelital, que cerca de 59,000 edificios resultaron dañados o destruidos en Venezuela, mientras el gobierno reconoce oficialmente 855 edificios afectados, de los cuales 189 sufrieron colapso total.

El PNUD calculó los daños directos en 6,700 millones de dólares, equivalentes al 6% del PIB venezolano, con un impacto total potencial de entre 10,050 y 20,100 millones de dólares, según datos recogidos tras los sismos.

La ONU, por su parte, estima hasta 50,000 personas desaparecidas tras los terremotos, cifra que contrasta con el balance oficial de 15,866 damnificados reportado por Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional.

Las labores de búsqueda y rescate continúan con la participación de más de 2,741 especialistas internacionales de 24 países, 86 equipos caninos y 521 toneladas de asistencia enviadas al país.

Rodríguez mencionó la llegada de una brigada desde Vietnam y socorristas de Cuba entre los contingentes presentes, en una respuesta internacional que incluye también 150 millones de dólares aportados por Estados Unidos en ayuda humanitaria.

Los sismos del 24 de junio son los más mortíferos que ha vivido Venezuela en más de un siglo.

El secretario general adjunto de Asuntos Humanitarios de la ONU, Tom Fletcher, advirtió que el organismo ya prestaba asistencia a unos ocho millones de venezolanos antes de los sismos, lo que agrava aún más la capacidad de respuesta ante una catástrofe de esta escala.