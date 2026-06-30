Así fue su caótico viaje a Cuba: equipaje abierto, ropa robada y el transformador reventado

Una cubana residente en Estados Unidos compartió en TikTok el relato detallado de su regreso a Cuba, una experiencia marcada por el equipaje retenido en Florida, el robo de ropa y medicamentos de las maletas de su hijo, y los apagones que encontró en su barrio de Guanabacoa.

La usuaria conocida como Odette_Angel (@angel_odette86) publicó el lunes un video de más de seis minutos respondiendo a una seguidora que le preguntó cómo le había ido en la visita a la isla. Lo que narró fue una cadena de contratiempos desde el primer momento.

Viajó el martes 16 de junio desde Estados Unidos con escalas en Charlotte, Atlanta y Miami, en un vuelo de Delta Airlines que describió como «prácticamente vacío». Al llegar a Cuba, descubrió que la aerolínea había dejado equipajes de varios pasajeros en Florida, entre ellos el de su hijo del medio, Eros.

Delta debía haberla llamado al día siguiente para avisarle, pero nunca lo hizo. Fue su esposo, desde Estados Unidos, quien se cansó de esperar, llamó a la aerolínea y localizó el equipaje. Le avisó que ya había llegado al aeropuerto cubano y que podía ir a buscarlo esa tarde.

Cuando llegó al aeropuerto entre las cinco y las seis de la tarde, la empleada que la atendió lo hizo, según sus palabras, «en muy mala forma». El hallazgo fue peor: la maleta estaba completamente abierta. La explicación que recibió fue que el equipaje había sido revisado en Miami porque, según la empleada, «la gente tiene mucha necesidad».

Para retirar el equipaje le exigieron el pasaporte físico del niño, no aceptaron la foto digital del documento. Eso la obligó a hacer un viaje de ida y vuelta entre el aeropuerto y Guanabacoa para buscarlo, y no regresó hasta las diez de la noche. En ese turno la atendió otra empleada, que según relató se mostró «muy atenta». Al final le cobraron 50 pesos por el equipaje retrasado.

«Me cobraron cincuenta pesos por el equipaje porque, mi amor, ¿qué más me vas a cobrar? Tú te hayas llevado treinta y pico de libras de mi equipaje», dijo en el video.

Al revisar bien las maletas ya en casa, confirmó lo que temía: toda la ropa del niño había desaparecido, junto con repelentes y medicamentos. «Toda la ropa se la llevaron, me sacaron los repelentes, hicieron un esbo de medicamento y demás», relató.

El robo de equipaje en aeropuertos cubanos es un problema recurrente y ampliamente documentado. En mayo de 2026, Joel Pita denunció que empleados de la aduana del José Martí le sustrajeron ropa, perfumes y un reloj; en abril, Angélica Peña reportó el robo de perfumes, cigarros y documentos en el aeropuerto de Holguín. El método más extendido consiste en abrir las cremalleras con un bolígrafo sin dejar rastro visible, técnica documentada desde 2019.

Odette_Angel destacó que, pese a todo, se alegró de que los ladrones no hubieran tocado el equipaje de donaciones que llevaba para su comunidad. «Me superalegro que no haya sido el equipaje que yo me llevé de donación», afirmó.

En cuanto a la situación en su barrio, el recibimiento fue agridulce: había corriente eléctrica cuando llegó, pero a los cuatro días se reventó el transformador. «La cosa está complicada», reconoció, sin entrar en más detalles. Guanabacoa ha sido escenario de protestas y cacerolazos en junio de 2026 por los apagones prolongados y la falta de agua, en el marco de la crisis eléctrica más severa que atraviesa Cuba, con cortes de hasta 20-24 horas diarias.

«Esa fue mi primera bienvenida, sin contar las demás cosas que sucedieron», cerró la autora, dejando abierta la puerta a nuevos relatos sobre su estancia en la isla.