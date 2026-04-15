Denuncian robo en maleta de pasajera en aeropuerto de Holguín: le sustrajeron perfumes, cigarros y documentos

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Una mujer identificada como Angélica Peña denunció públicamente en Facebook el robo de pertenencias de la maleta de su madre en el Aeropuerto Internacional Frank País de Holguín, en un caso que vuelve a poner bajo la lupa el problema recurrente del saqueo de equipajes en terminales aéreos de Cuba.

Según relató, su madre regresaba de viaje y decidió enviar su maleta de mano a la bodega del avión porque transportaba varios perfumes cubanos que había comprado como regalo, además de sus pertenencias personales.

Al recoger el equipaje tras aterrizar, notó señales sospechosas: la maleta estaba más liviana de lo habitual y el cierre parecía haber sido manipulado.

Ya en casa, al revisar con detenimiento, confirmó el faltante de dos perfumes.

También habían desaparecido cuatro cajas de cigarros gruesos y, además, un sobre que contenía documentos importantes relacionados con la propiedad de la vivienda había sido abierto.

“Evidentemente, la persona que abrió la maleta pensó que había dinero dentro, y si lo hubiera habido, también se lo roban”, escribió Peña en su publicación.

La denunciante calificó lo ocurrido como “una falta de respeto enorme” y cuestionó la impunidad con la que, según su criterio, ocurren estos hechos.

“Da mucha impotencia que estas cosas queden así, sin consecuencias. ¿Cuántas personas más estarán pasando por lo mismo?”, señaló.

En su mensaje, también lanzó una advertencia a quienes viajan a la isla: “Por favor, a todas las personas que viajan a Cuba: tengan muchísimo cuidado con sus pertenencias, especialmente al momento de enviar equipaje. No se puede seguir normalizando este tipo de situaciones”.

Casos similares han sido denunciados en reiteradas ocasiones en redes sociales, donde pasajeros reportan robos parciales de equipaje, manipulación de maletas y pérdida de objetos de valor, sin que en muchos casos se conozcan resultados de investigaciones o sanciones a los responsables.

La situación alimenta la percepción de inseguridad en instalaciones aeroportuarias del país y refuerza la preocupación de viajeros que, cada vez con más frecuencia, optan por extremar precauciones ante el riesgo de perder sus pertenencias.