Nuevo giro en el mercado informal cubano: Aumenta el precio de dos divisas

En las últimas horas, el dólar estadounidense ha revertido su tendencia a la baja en el mercado informal cubano y sorprende este miércoles con una remontada, según datos de elTOQUE.

Sube de precio también la Moneda Libremente Convertible (MLC), que afianza su tendencia al alza.

A las 7:00 a.m. (hora local cubana), el dólar se vende como promedio en 610 CUP a pie de calle en Cuba, recuperando exactamente lo perdido el martes.

En el caso de la MLC, escala cinco unidades también y se sitúa en 500 CUP.

Evolución de la tasa de cambio

El euro, por su parte, encadena su tercer día consecutivo sin variaciones y se mantiene en 700 CUP.

Tasa de cambio hoy 01/07/2026 - 7:41 a.m. en Cuba:

Tasa de cambio del dólar USD a CUP según elTOQUE: 610 CUP.

Tasa de cambio del euro EUR a CUP según elTOQUE: 700 CUP.

Tasa de cambio del MLC a CUP según elTOQUE: 500 CUP.

Un rebote tras la caída desde máximos históricos

Este movimiento al alza llega después de una corrección sostenida que comenzó el 21 de junio, cuando el dólar tocó su máximo histórico de 695 CUP y el euro rozó los 800 CUP.

Desde ese pico, el dólar había acumulado una caída de 90 pesos hasta el martes, cuando se ubicó en 605 CUP.

El bajón fue especialmente pronunciado el 26 de junio, cuando el dólar cayó a 670 CUP y el euro a 770 CUP.

Dos días después, el dólar llegó a 610 CUP y el euro retrocedió hasta 700 CUP, niveles que se repiten tras el rebote de este miércoles.

La tasa oficial del Banco Central de Cuba se ubica este miércoles en 589 CUP por dólar, por debajo de los 610 CUP del mercado informal.

¿Otro «overshooting»? El análisis de elTOQUE

El medio independiente elTOQUE publicó el martes un análisis sobre el fenómeno del overshooting cambiario en Cuba que arroja luz sobre el comportamiento de las últimas semanas.

Según ese análisis, el patrón responde a un mecanismo conocido en teoría económica: «ante un cambio de expectativas, sea un anuncio de política económica, un rumor o una crisis de confianza, el precio de la divisa extranjera se dispara más de lo que justifican los fundamentos reales de la economía».

La corrección posterior tampoco es neutral:

«Cuando el mercado termina de asimilar la verdadera magnitud de ese cambio, corrige. Pero la corrección nunca es completa. El nuevo piso queda más alto que el anterior».

ElTOQUE también describe el llamado «efecto rebaño»: «La gente compra divisas no porque haya evaluado racionalmente el contexto, sino porque ve que los demás están comprando, y el miedo a quedarse atrás alimenta la subida».

Cuando ese impulso se agota, llega lo que el análisis denomina un «baño de realidad»: una corrección que no responde a que la economía haya mejorado, sino a que el mercado había sobrecomprado.

Las medidas del régimen y el escepticismo de los economistas

Dos factores se señalan como posibles detonantes del giro bajista previo al rebote de este miércoles: el paquete de 176 medidas económicas aprobado el 19 de junio por la Asamblea Nacional —que incluye autorización de banca privada y un mercado cambiario digital— y la convocatoria de un grupo asesor de economistas críticos por parte de Díaz-Canel.

Los economistas independientes, sin embargo, mantienen una postura escéptica. Pedro Monreal González calificó las 176 medidas de «monstruo» o «híbrido deforme» y advirtió que «las cuentas no cuadran y el gobierno quiere hacer ver que no es un problema de matemáticas, sino de voluntad».

El economista Pavel Vidal, especialista principal del Observatorio de Monedas y Finanzas (OMFi), ha señalado que «los mercados cambiarios cubanos se mueven a veces de forma exuberante a partir de determinadas olas de optimismo o pesimismo», y ha advertido que «costará recuperar la confianza, la certidumbre y la esperanza».

Un deterioro que ningún rebote revierte

ElTOQUE es contundente sobre los límites de cualquier corrección:

«Esa dirección depende de la escasez real de divisas, de la inflación de tres dígitos, del déficit fiscal y de la desconfianza estructural en el peso cubano. Mientras esas condiciones no cambien, la tasa termina volviendo a subir».

Los números respaldan esa lectura: en 2020 el dólar cotizaba a 42 CUP; en enero de 2026 ya había llegado a 435 CUP; y el 21 de junio alcanzó los 695 CUP.

El peso cubano ha perdido más del 95% de su valor en apenas seis años, una espiral que ningún rebote puntual de cinco pesos logra revertir.

Equivalencia de billetes de Dólar Estadounidense (USD) a Peso Cubano (CUP), según las tasas de cambio de este 1 de julio:

1 USD = 610 CUP.

5 USD = 3050 CUP.

10 USD = 6100 CUP.

20 USD = 12,200 CUP.

50 USD = 30,500 CUP.

100 USD = 61,000 CUP.

Equivalencia de billetes de Euros (EUR) a Peso Cubano (CUP):

1 EUR = 700 CUP.

5 EUR = 3,500 CUP.

10 EUR = 7,000 CUP.

20 EUR = 14,000 CUP.

50 EUR = 35,000 CUP.

100 EUR = 70,000 CUP .