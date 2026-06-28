De la puerta de los 700 al bajón: dólar cae hasta los 610 pesos en Cuba

El dólar llegó este domingo en 610 pesos cubanos (CUP) en el mercado informal de Cuba, según datos del medio independiente elTOQUE, consolidando una corrección que en apenas una semana ha borrado 85 pesos desde el máximo histórico de 695 CUP alcanzado el 21 de junio.

La caída no se limita al dólar. El euro retrocedió este domingo otros 20 pesos hasta los 700 CUP, acumulando un descenso de 100 pesos desde su propio récord de 800 CUP. La Moneda Libremente Convertible (MLC) se sitúa en 490 CUP, prácticamente sin variación respecto al día anterior.

Otras divisas también registran descensos. El dólar canadiense cae a 433.74 CUP (-10.43), el Zelle cotiza a 654.33 CUP (-3.81) y el CLA retrocede a 566.85 CUP (-16.69). Solo el peso mexicano escapa a la tendencia general con una leve subida hasta 44.54 CUP.

Esta corrección llega tras una escalada sin precedentes a lo largo de junio.

Evolución de la tasa de cambio

El dólar arrancó el mes en 585 CUP y el euro en 645 CUP; en tres semanas ambas divisas se dispararon un 18.8% y un 24% respectivamente, superando todas las proyecciones de los analistas.

El Observatorio de Monedas y Finanzas (OMfi) de elTOQUE había proyectado un techo de 650 CUP para el dólar durante todo el mes, pero esa barrera fue cruzada el 12 de junio, más de dos semanas antes de lo previsto.

La primera señal de debilidad llegó el 23 de junio, cuando la MLC cayó de forma aislada 25 pesos mientras el dólar y el euro se mantenían en récords. Dos días después se produjo la primera caída conjunta de las tres divisas en muchos meses, y el viernes el descenso se aceleró con el dólar bajando hasta 670 CUP y el euro hasta 770 CUP.

Pese a la corrección, el mercado sigue fragmentado. Las ofertas activas muestran rangos amplios que reflejan la resistencia de algunos vendedores: el dólar se negocia entre 600 y 735 CUP, el euro entre 700 y 880 CUP, y la MLC entre 400 y 570 CUP.

El propio análisis de elTOQUE advierte que «tarde o temprano, quienes vendan tendrán que ceder si ven que el resto del mercado ofrece el dólar más barato y que ya no hay quien pague el precio alto».

Dos factores podrían estar detrás del giro.

El primero es el paquete de 176 medidas económicas aprobado el 19 de junio en la Asamblea Nacional, que incluye la autorización de bancos y casas de cambio privadas y un mercado cambiario digital con subastas de divisas.

El segundo es la convocatoria inédita de Miguel Díaz-Canel de un grupo asesor de economistas críticos.

Sin embargo, los economistas independientes mantienen una postura escéptica. Pedro Monreal González fue directo: «Las cuentas no cuadran y el gobierno quiere hacer ver que no es un problema de matemáticas, sino de voluntad».

Paralelamente, cinco economistas independientes trabajan desde marzo en el proyecto Cuba Transformación, una propuesta de reforma integral ajena al régimen orientada hacia «una economía social de mercado, sustentada en un Estado democrático de derecho».

La magnitud de la crisis monetaria sigue siendo histórica: en 2020 el dólar cotizaba a 42 CUP en el mercado informal; en enero de 2026 ya había llegado a 435 CUP; y el 21 de junio alcanzó los 695 CUP.

El peso cubano ha perdido más del 95% de su valor en seis años, y la corrección de esta semana, por pronunciada que sea, no cambia ese panorama estructural.