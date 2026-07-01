Cruce confirmado: Paraguay vs Francia en Octavos del Mundial 2026

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Paraguay y Francia se verán las caras en los octavos de final del Mundial 2026 el sábado 4 de julio en el Lincoln Financial Field de Philadelphia, en uno de los duelos más llamativos de la fase eliminatoria.

La Albirroja llega al cruce como la gran sorpresa del torneo. Clasificó como mejor tercero del Grupo D con apenas cuatro puntos, un balance de dos goles a favor y cuatro en contra, y una diferencia de goles de -2.

Su camino en la fase de grupos no fue sencillo: cayó ante Estados Unidos por 1-4 en el debut, con hat-trick de Balogun; venció a Turquía 1-0 con gol de Matías Galarza al minuto dos, jugando con diez hombres tras la expulsión de Almirón; y empató sin goles con Australia en el cierre, resultado que le bastó para avanzar.

El pase a octavos, sin embargo, llegó de la manera más impactante del torneo: Paraguay eliminó a Alemania en penales el 29 de junio en el Gillette Stadium de Boston, con marcador 4-3 en la tanda tras empate 1-1 en 120 minutos. Fue la mayor sorpresa registrada hasta ahora en el Mundial 2026 y la primera vez que Paraguay alcanza los octavos de final desde Sudáfrica 2010, cuando llegó hasta cuartos antes de caer ante España.

Entre las figuras de la Albirroja en el torneo sobresalen Galarza, Julio Enciso (22 años, Racing de Estrasburgo), Miguel Almirón y el capitán Gustavo Gómez (Palmeiras), bajo la conducción del entrenador Gustavo Alfaro.

Francia, en cambio, llega en estado de gracia y como una de las grandes favoritas al título. Los Bleus cerraron el Grupo I con pleno de victorias: nueve puntos, 10 goles a favor y diferencia de +8. Derrotaron a Senegal (3-1), a Irak (3-0) y a Noruega (4-1), este último con hat-trick de Ousmane Dembélé. En los dieciseisavos, Francia goleó 3-0 a Suecia este miércoles en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, con doblete de Kylian Mbappé al minuto 45 y al 74, más un gol de Bradley Barcola.

Con ese doblete ante Suecia, Mbappé llegó a 18 goles mundialistas y se convirtió en el máximo goleador histórico de los Mundiales, superando los 16 de Miroslav Klose. La subcampeona del mundo vigente —finalista en Qatar 2022— llega al cruce con una plantilla valorada en 1,530 millones de euros y sin haber cedido un solo punto en el torneo.

El historial entre ambas selecciones en Copas del Mundo favorece ampliamente a los europeos. Los dos únicos antecedentes mundialistas terminaron con victoria francesa: 7-3 en la fase de grupos de 1958 y 1-0 en los octavos de 1998, con gol de oro de Laurent Blanc al minuto 114 de la prórroga. Aquel tanto en Francia 1998 es uno de los más recordados de la historia del torneo.

El ganador del partido del sábado avanzará a los cuartos de final del Mundial 2026, donde aguarda un rival aún por definirse en el cuadro.