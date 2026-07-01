Francia golea 3-0 a Suecia en los dieciseisavos del Mundial 2026

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Francia goleó a Suecia por 3-0 este martes en el MetLife Stadium de Nueva Jersey y avanzó a los octavos de final del Mundial 2026, con Kylian Mbappé como gran protagonista al firmar un doblete que lo convierte en el máximo goleador de la historia de los Mundiales con 18 tantos.

El partido, disputado ante 80,663 espectadores con el aforo completo según la FIFA, arrancó con una advertencia temprana para los suecos: en el minuto 21, el VAR anuló un tanto de Mbappé por fuera de juego tras revisión. La selección escandinava tuvo un respiro breve, porque el delantero del Real Madrid no tardó en encontrar el camino al gol.

Sobre el cierre del primer tiempo, en el minuto 45, Mbappé abrió el marcador con un remate que no dejó opciones al portero sueco. El 1-0 al descanso reflejaba ya la superioridad francesa, aunque las estadísticas de la primera mitad apuntaban a una goleada mayor.

Ocho minutos después del reinicio, Bradley Barcola amplió la ventaja con el 2-0, en una jugada que contó con la asistencia de Michael Olise. El extremo del Bayern de Múnich acumula cinco pases de gol en el torneo, consolidándose como uno de los grandes creadores de esta Copa del Mundo.

Mbappé cerró la cuenta en el minuto 74 con su segundo tanto de la noche, antes de ser reemplazado por Jean-Philippe Mateta en el minuto 85. Con ese doblete, el capitán francés eleva su registro a 18 goles en Mundiales, superando definitivamente la marca histórica de Miroslav Klose, a quien había igualado con 16 tantos durante la fase de grupos al anotar ante Irak el 23 de junio.

Las estadísticas del encuentro reflejaron un dominio total de los galos: 62% de posesión, 25 tiros (12 entre los tres palos) frente a apenas seis de Suecia (dos a puerta), y nueve córners contra uno. Francia cometió 13 faltas por las diez de los suecos, y registró tres fueras de juego frente a uno del rival.

Una de las jugadas más destacadas del partido fue precisamente el gol anulado en el minuto 21: Mbappé celebró antes de que el VAR interviniera para detectar el fuera de juego, lo que generó tensión en las gradas del MetLife Stadium. Lejos de desanimarse, el equipo de Didier Deschamps respondió con mayor intensidad y cerró la primera mitad con el marcador a su favor.

Francia llegó a este cruce como el equipo más sólido del torneo, líder invicto del Grupo I con nueve puntos, diez goles a favor y solo dos en contra, tras vencer a Senegal (3-1), Irak y Noruega (4-1) en la fase de grupos. La plantilla francesa, valorada en 1,530 millones de euros, es la más cara del torneo.

Suecia, que había clasificado como mejor tercero del Grupo F con cuatro puntos —tras golear a Túnez 5-1, caer 1-5 ante Países Bajos y empatar 1-1 con Japón—, no pudo con la diferencia de nivel y queda eliminada del Mundial 2026. La escuadra escandinava llegó además con bajas sensibles por lesión, entre ellas Dejan Kulusevski e Isak Hien.

En los octavos de final, Francia se medirá a Paraguay, selección dirigida por Gustavo Alfaro que el lunes eliminó a Alemania en penales (4-3) en el Gillette Stadium de Boston. Los paraguayos regresan a esta ronda por primera vez desde el Mundial de Sudáfrica 2010, cuando llegaron hasta cuartos de final.