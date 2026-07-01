Unas 63 mil edificaciones dañadas por los terremotos, según Vente Venezuela

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A seis días del devastador doblete sísmico que sacudió Venezuela, la organización Vente Venezuela cifró en aproximadamente 63,000 las edificaciones afectadas en todo el país, un balance que supera las estimaciones satelitales preliminares y que revela la magnitud real de la catástrofe sobre el terreno.

Henry Alviarez, coordinador de organización del partido opositor, ofreció el balance desde Bejucal el martes, a 144 horas de los terremotos del 24 de junio de 2026, cuando dos sismos de magnitudes 7,2 y 7,5 —separados por apenas 39 segundos— sacudieron los estados Yaracuy y Carabobo y dejaron una estela de destrucción en todo el país.

«Al día de hoy hay aproximadamente 63,000 edificaciones afectadas a nivel nacional, de las cuales 434 han sido colapsadas. Hay 750 edificaciones con afectación estructural severa. Hay alrededor de 20,000 edificaciones con daños estructurales moderados», detalló Alviarez.

Por estados, La Guaira encabeza la afectación con 30,000 edificaciones dañadas, seguida del Distrito Capital con 8,041, Carabobo con 7,289, Miranda con 7,063, Aragua con 4,461, Yaracuy con 1,315, Cojedes con 564, Guárico con 135 y Falcón con 75.

Esas cifras superan la estimación satelital preliminar de la NASA y Copernicus, que calculó unos 58,870 edificios probablemente dañados o destruidos a partir de imágenes del satélite Sentinel-1, aunque esa evaluación fue calificada como no validada en campo.

Alviarez hizo un llamado urgente a los cuerpos de seguridad para agilizar las inspecciones técnicas de viviendas. «Las familias necesitan la tranquilidad y certeza para saber si pueden regresar a sus hogares de forma segura», señaló.

En los refugios, especialmente en La Guaira —declarada zona de desastre y la región más golpeada—, la situación es crítica. «Lo que están exigiendo en las zonas afectadas es fundamentalmente alimento y, en el caso del estado Vargas, fundamentalmente agua potable y camiones cisternas de agua para que la gente pueda asearse, sobre todo en los centros de refugio», advirtió el dirigente opositor.

Sobre la atención médica, Alviarez reconoció que los tres hospitales de campaña activos resultan insuficientes: «Creemos que no es suficiente, pero por lo menos hay que auxiliarlos para que puedan tener lo adecuado». Subrayó que las donaciones de medicamentos deben estar clasificadas y que los insumos de traumatología son prioritarios.

El dirigente también llamó a organizar brigadas ciudadanas para localizar e informar sobre cadáveres hallados bajo los escombros y canalizar esa información a las autoridades, con el fin de evitar un cerco epidemiológico.

Desde La Pastora, Vente Venezuela documentó además el derrumbe de una vivienda que había sufrido daños durante el terremoto y que se desplomó la noche del lunes debido a las lluvias. Una inspección previa de expertos en infraestructura y desastres permitió desalojar el lugar a tiempo, sin pérdidas humanas.

La cifra oficial de muertos ascendió a 1,943 al martes, con 10,571 heridos, según datos difundidos por Jorge Rodríguez. Los terremotos del 24 de junio constituyen el evento sísmico más potente registrado en Venezuela desde el año 1900, de acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos.

Alviarez cerró su mensaje con una frase que resume el espíritu de la respuesta opositora ante la tragedia: «Como bien dice María Corina, de esto vamos a salir».