Aduana de Panamá detecta miles de dólares sin declarar entre pasajeros cubanos

Dos pasajeros procedentes de La Habana fueron puestos a disposición del Ministerio Público de Panamá tras ser sorprendidos con importantes sumas de dinero en efectivo sin declarar en dos aeropuertos del país, informó la Autoridad Nacional de Aduanas.

El primer caso ocurrió en la terminal aérea de Panamá Pacífico. Durante una inspección conjunta entre funcionarios de Aduanas y agentes del Servicio Nacional Aeronaval (SENAN), una pasajera llegada desde Cuba fue descubierta con 10,440 dólares en efectivo en su equipaje de mano.

Al verificar el dinero, los inspectores detectaron además que cuatro billetes de 100 dólares presentaban irregularidades durante las pruebas de autenticidad, por lo que fueron considerados presuntamente falsificados.

El segundo incidente se registró en el Aeropuerto Internacional de Tocumen. Un viajero de nacionalidad cubana, portador de pasaporte chileno y de 52 años, declaró transportar únicamente 1,000 dólares.

Sin embargo, durante el control de equipaje, las imágenes del escáner alertaron a los agentes sobre posibles objetos ocultos, lo que dio paso a una inspección más exhaustiva.

En esa revisión fueron encontrados 14,400 dólares ocultos tanto en el equipaje de mano como entre las prendas de vestir del pasajero, dinero que no había sido declarado a las autoridades.

Ambos casos fueron remitidos al Ministerio Público para las investigaciones correspondientes.

La legislación panameña obliga a todos los viajeros a declarar el ingreso o salida de sumas iguales o superiores a 10,000 dólares mediante la Declaración Jurada de Viajero Digital. El incumplimiento de esa obligación puede dar lugar a investigaciones por presuntos delitos financieros, incluido el lavado de activos.

No se trata de hechos aislados. En noviembre de 2025, un cubano de 48 años fue detenido en el aeropuerto de Tocumen con 135,300 dólares ocultos en dobles fondos de dos mochilas. El viajero, que portaba pasaporte ecuatoriano, había declarado únicamente 5,000 dólares.

Ese mismo mes, otras dos ciudadanas cubanas fueron retenidas en la misma terminal con 50,000 dólares sin declarar —25,000 cada una— ocultos durante la revisión corporal, pese a asegurar que no viajaban juntas.

También en enero de 2025, otro ciudadano cubano fue descubierto en Panamá Pacífico con 25,000 dólares escondidos dentro de un libro, mientras que en agosto de ese año un joven cubano de 26 años fue interceptado en ese mismo aeropuerto con 12,000 dólares sin declarar.

En varios de estos casos, los viajeros cubanos portaban pasaportes emitidos por terceros países, como Chile o Ecuador, una circunstancia que también ha estado presente en investigaciones recientes de las autoridades panameñas.

En Cuba, la legislación vigente limita a 5,000 dólares el monto de divisas que una persona puede sacar del país sin autorización específica del Banco Central, un límite inferior a las cantidades detectadas por las autoridades panameñas en estos casos.

La Autoridad Nacional de Aduanas subrayó que estos controles buscan prevenir delitos financieros, reforzar la seguridad nacional y garantizar el cumplimiento de las normas aduaneras por parte de los viajeros.