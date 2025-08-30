Cubano detenido con 12 mil dólares en aeropuerto de Panamá

Vídeos relacionados:

Un cubano fue detenido esta semana en el Aeropuerto Internacional de Panamá Pacífico tras encontrársele 12.000 dólares en efectivo no declarados en aduana.

El cubano, cuya identidad no fue revelada, tiene 26 años y venía en un vuelo procedente de La Habana, informó el medio local Destino Panamá.

Durante el proceso de inspección del equipaje fue sometido a una segunda revisión debido a indicios de irregularidades, agrega la información.

La nota explica que durante la semana se han detectado a seis extranjeros, entre españoles cubanos, a quienes se le incautaron 92,000 dólares sin declarar en vuelos procedentes de La Habana.

Las autoridades panameñas les recuerdan a los viajeros la importancia de cumplir con las normativas, especialmente en lo que respecta a la declaración de dinero en efectivo al ingresar al país, a fin de evitar sanciones y cargos legales, concluye la información.

En junio, una ciudadana cubana fue sorprendida transportando una suma considerable de dinero en efectivo sin declarar en el Aeropuerto Internacional de Panamá Pacífico.

La Autoridad Nacional de Aduanas de Panamá informó que, tras un procedimiento de verificación rutinario, se le retuvieron 10,406 dólares al detectar un excedente no declarado, superando el umbral legal permitido para el ingreso al país sin previa declaración.

A inicios de agosto, dos ciudadanos cubanos fueron detenidos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México mientras cargaban en sus mochilas más de dos millones de pesos mexicanos en efectivo, sin poder justificar su procedencia.

