Cubano es sorprendido en el aeropuerto de Tocumen, Panamá, con 135 mil dólares no declarados

Un pasajero cubano de 48 años terminó detenido este fin de semana en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, en Panamá, después de que inspectores de Aduanas descubrieran 135,300 dólares ocultos en dobles fondos dentro de dos mochilas.
El hombre, que viajaba desde La Habana y portaba además un pasaporte ecuatoriano, había declarado inicialmente que solo llevaba cinco mil, informaron las autoridades aduanales en su perfil de Facebook.
El hallazgo ocurrió en la Terminal 2, cuando la actitud nerviosa del viajero y el inusual peso del equipaje despertaron sospechas. Según reportaron medios panameños como Mi Diario y Radio Panamá, al pasar las mochilas por el escáner, los funcionarios observaron una imagen irregular, típica de materiales densos. Al abrirlas, encontraron compartimentos ocultos con fajos de billetes cuidadosamente acomodados.
El dinero fue inmediatamente retenido y el caso quedó en manos del Ministerio Público, como exige la ley panameña. La Autoridad Nacional de Aduanas recordó que toda persona que ingrese al país con más de 10 mil balboas —o su equivalente en dólares— está obligada a declararlo, independientemente de su origen o propósito.
Este no es un hecho aislado. Solo este año, Panamá ha reportado múltiples incidentes similares protagonizados por viajeros procedentes de Cuba.
En junio, una cubana fue sorprendida con 10,406 dólares no declarados en el aeropuerto de Panamá Pacífico tras cambiar repetidamente su versión durante la inspección.
En agosto, un joven de 26 años fue detenido en el mismo aeropuerto con 12 mil dólares ocultos, también procedente de La Habana. Y en septiembre, otro pasajero cubano intentó entrar al país con más de 15 mil dólares escondidos en una agenda.
Las autoridades panameñas han advertido que estos casos han encendido las alertas sobre el ingreso irregular de efectivo desde la isla, en un contexto regional de crecientes controles para evitar lavado de dinero y otros delitos financieros.
Aduanas insiste en que no declarar grandes cantidades de efectivo puede terminar no solo en la retención del dinero, sino en procesos legales largos y costosos.
Preguntas frecuentes sobre el contrabando de dinero en aeropuertos de Panamá
¿Qué cantidad de dinero en efectivo se puede ingresar sin declarar en Panamá?
En Panamá, cualquier persona que ingrese al país con más de 10,000 balboas o su equivalente en dólares debe declararlo, según la normativa vigente. No cumplir con esta regulación puede llevar a la retención del dinero y procesos legales. Los recientes incidentes con ciudadanos cubanos en aeropuertos panameños refuerzan la importancia de cumplir con estas normativas.
¿Qué sucede si no se declara el dinero en efectivo al ingresar a Panamá?
Si no se declara el dinero en efectivo que excede los 10,000 balboas al ingresar a Panamá, el dinero puede ser retenido y el caso remitido al Ministerio Público. Este incumplimiento puede resultar en sanciones legales y la posible confiscación definitiva del dinero. Las autoridades panameñas han intensificado los controles para prevenir el lavado de dinero y otros delitos financieros.
¿Por qué se detectan tantos casos de contrabando de dinero desde Cuba hacia Panamá?
Los casos de contrabando de dinero desde Cuba hacia Panamá se han vuelto frecuentes debido a las restricciones financieras en Cuba y la necesidad de mover dinero fuera del país para diversos fines, incluidos los ilegales. Las autoridades panameñas han alertado sobre el aumento de estos incidentes y mantienen estrictos controles en los aeropuertos para prevenir el ingreso irregular de efectivo, como parte de los esfuerzos para combatir el lavado de dinero y otros delitos.
