Cubano es sorprendido en el aeropuerto de Tocumen, Panamá, con 135 mil dólares no declarados

Vista del Aeropuerto Internacional de Tocumen y del dinero decomisado al pasajero cubano.

Un pasajero cubano de 48 años terminó detenido este fin de semana en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, en Panamá, después de que inspectores de Aduanas descubrieran 135,300 dólares ocultos en dobles fondos dentro de dos mochilas.

El hombre, que viajaba desde La Habana y portaba además un pasaporte ecuatoriano, había declarado inicialmente que solo llevaba cinco mil, informaron las autoridades aduanales en su perfil de Facebook.

El hallazgo ocurrió en la Terminal 2, cuando la actitud nerviosa del viajero y el inusual peso del equipaje despertaron sospechas. Según reportaron medios panameños como Mi Diario y Radio Panamá, al pasar las mochilas por el escáner, los funcionarios observaron una imagen irregular, típica de materiales densos. Al abrirlas, encontraron compartimentos ocultos con fajos de billetes cuidadosamente acomodados.

El dinero fue inmediatamente retenido y el caso quedó en manos del Ministerio Público, como exige la ley panameña. La Autoridad Nacional de Aduanas recordó que toda persona que ingrese al país con más de 10 mil balboas —o su equivalente en dólares— está obligada a declararlo, independientemente de su origen o propósito.

Este no es un hecho aislado. Solo este año, Panamá ha reportado múltiples incidentes similares protagonizados por viajeros procedentes de Cuba.

En junio, una cubana fue sorprendida con 10,406 dólares no declarados en el aeropuerto de Panamá Pacífico tras cambiar repetidamente su versión durante la inspección.

En agosto, un joven de 26 años fue detenido en el mismo aeropuerto con 12 mil dólares ocultos, también procedente de La Habana. Y en septiembre, otro pasajero cubano intentó entrar al país con más de 15 mil dólares escondidos en una agenda.

Las autoridades panameñas han advertido que estos casos han encendido las alertas sobre el ingreso irregular de efectivo desde la isla, en un contexto regional de crecientes controles para evitar lavado de dinero y otros delitos financieros.

Aduanas insiste en que no declarar grandes cantidades de efectivo puede terminar no solo en la retención del dinero, sino en procesos legales largos y costosos.