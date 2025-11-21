Retienen en Panamá a dos cubanas con 50 mil dólares ocultos al llegar desde La Habana

Vídeos relacionados:

Dos cubanas provenientes de La Habana fueron detenidas en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, Panamá, con 50 mil dólares no declarados

Las cubanas, que declararon no llevar consigo más de 10 mil dólares, cargaban con 25 mil cada una según se comprobó tras una revisión corporal, informó Aduanas Panamá.

Las cubanas, una de 25 años y otra de 58, afirmaron no conocerse, aunque viajaban en el mismo vuelo y con el mismo destino, precisa la información.

Tras ser detenidas por inspectores de la Autoridad Nacional de Aduanas, fueron puestas a órdenes del Ministerio Público para las investigaciones correspondientes, concluyen.

Este no es un hecho aislado. Solo este año, Panamá ha reportado múltiples incidentes similares protagonizados por viajeros procedentes de Cuba.

El pasado fin de semana y en el mismo aeropuerto, un pasajero cubano de 48 años terminó detenido, después de que inspectores de Aduanas descubrieran 135,300 dólares ocultos en dobles fondos dentro de dos mochilas.

El hombre, que viajaba desde La Habana y portaba además un pasaporte ecuatoriano, había declarado inicialmente que solo llevaba cinco mil.

En junio, una cubana fue sorprendida con 10,406 dólares no declarados en el aeropuerto de Panamá Pacífico tras cambiar repetidamente su versión durante la inspección.

En agosto, un joven de 26 años fue detenido en el mismo aeropuerto con 12 mil dólares ocultos, también procedente de La Habana. Y en septiembre, otro pasajero cubano intentó entrar al país con más de 15 mil dólares escondidos en una agenda.

Las autoridades panameñas han advertido que estos casos han encendido las alertas sobre el ingreso irregular de efectivo desde la isla, en un contexto regional de crecientes controles para evitar lavado de dinero y otros delitos financieros.