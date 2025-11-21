Retienen en Panamá a dos cubanas con 50 mil dólares ocultos al llegar desde La Habana

Vídeos relacionados:
Dos cubanas provenientes de La Habana fueron detenidas en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, Panamá, con 50 mil dólares no declarados
Las cubanas, que declararon no llevar consigo más de 10 mil dólares, cargaban con 25 mil cada una según se comprobó tras una revisión corporal, informó Aduanas Panamá.
Las cubanas, una de 25 años y otra de 58, afirmaron no conocerse, aunque viajaban en el mismo vuelo y con el mismo destino, precisa la información.
Tras ser detenidas por inspectores de la Autoridad Nacional de Aduanas, fueron puestas a órdenes del Ministerio Público para las investigaciones correspondientes, concluyen.
Este no es un hecho aislado. Solo este año, Panamá ha reportado múltiples incidentes similares protagonizados por viajeros procedentes de Cuba.
El pasado fin de semana y en el mismo aeropuerto, un pasajero cubano de 48 años terminó detenido, después de que inspectores de Aduanas descubrieran 135,300 dólares ocultos en dobles fondos dentro de dos mochilas.
El hombre, que viajaba desde La Habana y portaba además un pasaporte ecuatoriano, había declarado inicialmente que solo llevaba cinco mil.
En junio, una cubana fue sorprendida con 10,406 dólares no declarados en el aeropuerto de Panamá Pacífico tras cambiar repetidamente su versión durante la inspección.
En agosto, un joven de 26 años fue detenido en el mismo aeropuerto con 12 mil dólares ocultos, también procedente de La Habana. Y en septiembre, otro pasajero cubano intentó entrar al país con más de 15 mil dólares escondidos en una agenda.
Las autoridades panameñas han advertido que estos casos han encendido las alertas sobre el ingreso irregular de efectivo desde la isla, en un contexto regional de crecientes controles para evitar lavado de dinero y otros delitos financieros.
Preguntas frecuentes sobre retenciones de dinero no declarado en Panamá
¿Por qué fueron detenidas las cubanas en Panamá?
Las dos cubanas fueron detenidas en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, Panamá, por llevar 50 mil dólares no declarados. Declararon no portar más de 10 mil dólares, pero tras una revisión corporal, se comprobó que cada una llevaba 25 mil dólares.
¿Cuál es la cantidad máxima de dinero que se puede ingresar sin declarar en Panamá?
En Panamá, se debe declarar cualquier cantidad de dinero que exceda los 10 mil balboas (o su equivalente en dólares) al ingresar al país. Esta normativa busca prevenir el lavado de dinero y otros delitos financieros.
¿Por qué hay tantas detenciones de cubanos con dinero no declarado en Panamá?
Este año, ha habido múltiples incidentes de cubanos detenidos en Panamá con grandes sumas de dinero no declarado. La tendencia preocupa a las autoridades panameñas debido a un posible incremento del ingreso irregular de efectivo desde Cuba, en un contexto de estrictos controles para evitar el lavado de dinero.
¿Qué consecuencias enfrentan los viajeros por no declarar dinero en Panamá?
Los viajeros que no declaran dinero en Panamá pueden enfrentar la retención total del dinero, procesos legales largos y costosos, y restricciones futuras de viaje. Las autoridades advierten que no declarar grandes cantidades de efectivo es un delito que se toma muy en serio en el país.
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.