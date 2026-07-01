Otra vez el show en la ONU: Díaz-Canel y Marrero empiezan campaña contra "el bloqueo"

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El régimen cubano activó este martes su maquinaria propagandística de cara a una sesión extraordinaria de la Asamblea General de la ONU convocada para el 7 de julio, en la que La Habana planea denunciar el embargo estadounidense ante la comunidad internacional.

Miguel Díaz-Canel y el primer ministro Manuel Marrero Cruz amplificaron el anuncio en sus cuentas de X horas después de que el canciller Bruno Rodríguez Parrilla lo adelantara en conferencia de prensa.

Díaz-Canel afirmó que Cuba denunciará «las crecientes amenazas y las consecuencias de las medidas de asfixia económica impuestas por el gobierno de EE.UU. contra el pueblo cubano».

Marrero Cruz fue más allá y calificó las acciones de Washington como «un acto de genocidio», rematando con el eslogan: «Cuba no es una amenaza. El bloqueo sí».

Rodríguez convocó la sesión bajo el Tema 38 de la agenda de la ONU: «Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba».

La sesión del 7 de julio es extraordinaria y no corresponde al ciclo anual habitual, cuya próxima votación está programada para el 27 de octubre de 2026, lo que la convierte en un movimiento diplomático inusual.

El canciller también denunció que la misión de EE.UU. ante la ONU y sus embajadas en el mundo ejercen «presiones inéditas», con chantajes y amenazas, para impedir que la Asamblea General considere el tema.

Desde el 13 de marzo de 2026 existen contactos bilaterales exploratorios entre Cuba y EE.UU., pero Rodríguez reconoció este martes que esas conversaciones «no muestran ningún progreso».

Desde enero de 2025, Washington reincorporó a Cuba a la lista de países patrocinadores del terrorismo, prohibió el turismo estadounidense y firmó el 1 de mayo de 2026 una nueva orden ejecutiva que amplía restricciones a los sectores de energía, defensa y minería, acumulando más de 240 sanciones en total.

El régimen estima los daños acumulados del embargo en más de 170,000 millones de dólares, cifra que carece de verificación independiente.

La resolución anual sobre el embargo ha sido aprobada 33 veces consecutivas desde 1992, pero en la votación de 2025 obtuvo 165 votos a favor frente a los 187 de 2024, con 12 abstenciones de países de la Unión Europea y América Latina que en ediciones anteriores votaban a favor, señal del creciente cuestionamiento internacional al régimen cubano que debilita precisamente el argumento de aislamiento diplomático que La Habana busca proyectar en Nueva York.