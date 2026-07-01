Otra vez el show en la ONU: Díaz-Canel y Marrero empiezan campaña contra "el bloqueo"

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El régimen cubano activó este martes su maquinaria propagandística de cara a una sesión extraordinaria de la Asamblea General de la ONU convocada para el 7 de julio, en la que La Habana planea denunciar el embargo estadounidense ante la comunidad internacional.
Miguel Díaz-Canel y el primer ministro Manuel Marrero Cruz amplificaron el anuncio en sus cuentas de X horas después de que el canciller Bruno Rodríguez Parrilla lo adelantara en conferencia de prensa.
Díaz-Canel afirmó que Cuba denunciará «las crecientes amenazas y las consecuencias de las medidas de asfixia económica impuestas por el gobierno de EE.UU. contra el pueblo cubano».
Marrero Cruz fue más allá y calificó las acciones de Washington como «un acto de genocidio», rematando con el eslogan: «Cuba no es una amenaza. El bloqueo sí».
Rodríguez convocó la sesión bajo el Tema 38 de la agenda de la ONU: «Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba».
La sesión del 7 de julio es extraordinaria y no corresponde al ciclo anual habitual, cuya próxima votación está programada para el 27 de octubre de 2026, lo que la convierte en un movimiento diplomático inusual.
El canciller también denunció que la misión de EE.UU. ante la ONU y sus embajadas en el mundo ejercen «presiones inéditas», con chantajes y amenazas, para impedir que la Asamblea General considere el tema.
Desde el 13 de marzo de 2026 existen contactos bilaterales exploratorios entre Cuba y EE.UU., pero Rodríguez reconoció este martes que esas conversaciones «no muestran ningún progreso».
Desde enero de 2025, Washington reincorporó a Cuba a la lista de países patrocinadores del terrorismo, prohibió el turismo estadounidense y firmó el 1 de mayo de 2026 una nueva orden ejecutiva que amplía restricciones a los sectores de energía, defensa y minería, acumulando más de 240 sanciones en total.
El régimen estima los daños acumulados del embargo en más de 170,000 millones de dólares, cifra que carece de verificación independiente.
La resolución anual sobre el embargo ha sido aprobada 33 veces consecutivas desde 1992, pero en la votación de 2025 obtuvo 165 votos a favor frente a los 187 de 2024, con 12 abstenciones de países de la Unión Europea y América Latina que en ediciones anteriores votaban a favor, señal del creciente cuestionamiento internacional al régimen cubano que debilita precisamente el argumento de aislamiento diplomático que La Habana busca proyectar en Nueva York.
Preguntas frecuentes sobre la campaña de Cuba contra el embargo de EE.UU. en la ONU
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué Cuba ha convocado una sesión extraordinaria de la ONU para denunciar el embargo de EE.UU.?
Cuba ha convocado una sesión extraordinaria de la ONU para denunciar lo que considera un recrudecimiento de las sanciones estadounidenses, que describen como un "acto de genocidio" y una violación de los derechos humanos. La reunión busca dar visibilidad internacional al impacto económico y energético del embargo, especialmente tras la reciente ampliación de las sanciones por parte de la administración Trump.
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¿Qué impacto ha tenido el embargo estadounidense en la economía cubana según el Gobierno de Cuba?
El Gobierno cubano estima que el embargo ha causado daños acumulados de más de 170,000 millones de dólares. Sin embargo, esta cifra no cuenta con verificación independiente. Además, las restricciones recientes han agravado la crisis energética en la isla, reduciendo las importaciones de combustible entre un 80% y 90%, lo que ha llevado a apagones prolongados y una contracción económica significativa.
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¿Cómo ha respondido Estados Unidos a las acusaciones de Cuba en la ONU?
Estados Unidos ha negado las acusaciones de un bloqueo total a Cuba y ha atribuido la crisis energética de la isla al fin de los envíos subsidiados de petróleo desde Venezuela. Washington ha mantenido su postura de no aliviar las sanciones mientras no se realicen reformas políticas y económicas significativas en Cuba.
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¿Cuál es la posición del Gobierno cubano respecto al diálogo con Estados Unidos?
El Gobierno cubano afirma estar dispuesto a dialogar con Estados Unidos sobre la base del respeto mutuo y la no injerencia en los asuntos internos de Cuba. Sin embargo, las conversaciones bilaterales hasta la fecha no han mostrado progreso, según el canciller cubano Bruno Rodríguez.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.