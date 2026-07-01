«Todo en ese tractor es surrealista»: Cubanos asombrados con tractor sin goma

Un video de 17 segundos grabado en la Calzada de Boyeros, en La Habana, se viralizó esta semana tras mostrar un tractor con un remolque circulando con una de sus ruedas traseras sin neumático, mientras un trabajador viajaba en la parte trasera del vehículo.

El propio autor del video resumió la escena con una frase que se convirtió en el comentario más compartido: «Todo en ese tractor es surrealista. El señor va parado en la parte trasera, cerca de donde falta la rueda, teniendo otros espacios. Tremendo. ¿Quién duda que los cubanos tengan daño antropológico?»

Varios usuarios identificaron el vehículo como perteneciente a la empresa estatal Comunales de Boyeros, y precisaron que circulaba por el reparto María del Carmen, conocido como Río Cristal, en dirección a Fontanar.

Las reacciones oscilaron entre la burla, la indignación y la resignación.

Algunos ironizaron con frases como «un logro de la Revolución» o «ese tractor es un símbolo del socialismo», mientras otros señalaron el riesgo concreto que representa para el tráfico: «Así vienen los accidentes y además se destroza la avenida», escribió un usuario.

Una persona con experiencia en el manejo de este tipo de vehículos explicó la lógica detrás de la maniobra: «Eso se hace cuando no hay repuestos para poner a la carreta en el momento, y como nunca hay, no me asombra. También tuve que hacer ese tipo de maniobras cuando manejaba el mío».

Otro comentario apuntó una contradicción que muchos reconocieron: «Un transporte privado enseguida tiene veinte patrullas y 400 multas al chofer», mientras los vehículos estatales circulan en esas condiciones sin consecuencias.

También hubo quien advirtió que el peligro no se limitaba a la rueda faltante: «Esa goma delantera con la pelota es un peligro», señaló un usuario refiriéndose a otra llanta del vehículo con deformación visible.

La escena no es un caso aislado. En La Habana, más ómnibus permanecían fuera de servicio en 2025 —309— que en operación —252—, según datos del propio gobierno cubano, que llegó a calificar la situación del transporte público como una «verdadera debacle» por falta de combustible y repuestos.

El municipio Boyeros, donde ocurrió este incidente, también fue escenario en junio de este año de otra imagen de precariedad extrema: un comedor para ancianos que cocinaba con un fogón improvisado de llanta vieja y leña ante la falta de gas.

La crisis de maquinaria agrícola sigue la misma espiral: los neumáticos, motores y frenos deben adquirirse en divisas que las empresas estatales no tienen. Bielorrusia prometió suministrar 50 tractores nuevos al régimen cubano en junio de 2025, una cifra considerada insuficiente ante la magnitud del deterioro.

Un usuario lo resumió con amarga ironía en los comentarios del video: «Nada nos detiene... cuántos logros».