Autoridades de Matanzas explican proceso de reserva de viajes interprovinciales y los criterios de prioridad

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La Dirección Provincial de Transporte de Matanzas anunció un nuevo sistema de reservación para el transporte interprovincial que establece comisiones de trabajo municipales y provinciales encargadas de decidir quién puede viajar, según indicaciones publicadas por el Periódico Girón y firmadas por el director Roberto Bernal Villena.

La medida se enmarca en el «modo de emergencia» declarado por el Ministerio de Transporte en junio ante la crisis de combustible más severa en décadas, y forma parte del sistema nacional que eliminó la venta libre de pasajes y trasladó su asignación a comisiones provinciales en todo el país.

El sistema, según detalla el post publicado por Girón, divide las solicitudes en dos niveles. La primera prioridad corresponde a pacientes con turnos o altas médicas, fallecimiento de familiar de primer grado, asistencia a eventos de primer nivel y retorno al lugar de residencia según carné de identidad. La segunda abarca conexiones aéreas internacionales, trámites en embajadas, situaciones relacionadas con reclusos y movimientos laborales específicos.

Las listas de espera quedan suspendidas y los boletos serán personales e intransferibles, vinculados a un Modelo de Confirmación de Capacidades. La venta corresponde únicamente a la Empresa de Viajero y a las estaciones ferroviarias, hasta tres horas antes de cada salida. Se mantiene el 50% de bonificación para personas con necesidades especiales, aunque la asignación depende de la causa del viaje, no de la condición personal.

Los trenes que circulan por Matanzas operan en las rutas Habana–Guantánamo, Habana–Santiago de Cuba, Habana–Holguín y Habana–Bayamo-Manzanillo, con una frecuencia de cada 16 días. La Comisión Provincial atiende en la Dirección Provincial de Transporte (Calle Larga de Escoto entre Doblada y Plumero, Playa), de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 12:00 p.m., teléfono 45 28 55 64.

La reacción en redes sociales fue de indignación generalizada. Decenas de usuarios señalaron que visitar a familiares enfermos o ancianos —una de las razones más comunes para viajar— no figura entre las causas reconocidas como prioritarias. «O sea consideran ustedes que viajar a otra provincia a visitar sus familiares, que son personas mayores y necesitan ayuda y presencia de su familiar, eso no es problema ni prioridad», escribió una usuaria que mencionó tener a su madre de 85 años en Pinar del Río.

Otros cuestionaron que el sistema abra la puerta a la corrupción. «Somos expertos en crear comisiones. Comisiones que solo sirven para hacernos la vida un yogurt. ¡Vergüenza dan!», resumió un comentarista. Una usuaria relató haber sufrido chantajes al intentar obtener un pasaje para una cita consular: «tuve que ir tres veces, sufrí de chantajes por la famosa comisión [...] en fin otro negocio lucrativo para quienes tienen el poder en sus manos».

Varios usuarios también denunciaron que la medida beneficia al transporte privado arrendado, cuyos precios resultan prohibitivos para la mayoría. Un pasaje de La Habana a Matanzas en ómnibus estatal ya cuesta 5,000 pesos cubanos. «¿No se dan cuenta de que esto es otra raya más para el tigre? [...] pues le corresponde el turno al transporte, quien quiera viajar que pague los ómnibus arrendados», escribió otra usuaria.

La crisis en Matanzas tiene antecedentes documentados: en septiembre de 2025 solo el 48,8% del parque de ómnibus estaba activo, y en febrero de 2026 el transporte en la provincia estaba «casi paralizado» por falta de combustible. A nivel nacional, el transporte estatal de pasajeros cayó un 93% entre enero y septiembre de 2025, y en diciembre de ese año solo 219 de los 558 ómnibus interprovinciales permanecían operativos.

«Que vergüenza leer estos absurdos. Quiere decir que estamos en reclusión provincial. Que solamente podemos ir a visitar al familiar después de fallecido», sentenció una usuaria, en lo que se convirtió en uno de los comentarios más compartidos de la publicación.