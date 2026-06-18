Crisis en Cuba: Viajar a Oriente con gasolina de emergencia

Un video publicado en Facebook por Yicel Tabares muestra a dos personas repostando un automóvil en plena carretera con un bidón amarillo, mientras se dirigen a la región oriental de Cuba, en una escena que resume la odisea que enfrentan quienes intentan desplazarse por la isla en medio de la peor crisis de combustible en décadas.

«No sueñes con encontrar una gasolinera para habilitar tu carro en Cuba, eso es una misión imposible. Lleva tu combustible en un pomo si vas a viajar distante», advierte Tabares en la descripción del video, que acumula más de 65,000 vistas.

El texto superpuesto en las imágenes lo dice todo: «Rumbo a Oriente... y con gasolina de emergencia».

Llevar combustible en envases de plástico se ha convertido en la única garantía de llegar a destino para quienes recorren las largas distancias que separan La Habana de provincias como Holguín, Santiago de Cuba, Granma, Las Tunas o Guantánamo.

El colapso del transporte interprovincial agrava aún más el panorama. Bayamo suspendió temporalmente los viajes entre provincias, Sancti Spíritus redujo sus servicios a una sola salida diaria hacia La Habana, y Camagüey mantuvo apenas una guagua diaria.

En el mercado informal, un pasaje hacia el Oriente puede costar entre 15,000 y 30,000 pesos cubanos.

La escasez ha empujado a soluciones desesperadas. El 29 de mayo, cubanos llegaron a echar aceite de girasol al tanque de una guagua ante la falta de diésel, en lo que se ha descrito como uno de los inventos más extremos de la crisis.

Los precios del combustible han alcanzado niveles inalcanzables para la mayoría de los cubanos. Desde el 15 de mayo, el régimen eliminó el precio fijo y adoptó un esquema flotante: la gasolina especial B100 llegó a costar 2.60 dólares por litro en estaciones estatales, vendida exclusivamente en dólares mediante una aplicación oficial.

En el mercado negro, el precio escaló hasta ocho dólares por litro, y en junio tres litros llegaron a costar 16,000 pesos cubanos en el mercado informal, frente a los 700 o 1,500 pesos por litro que costaban en enero.

La raíz de la crisis está en el colapso de los suministros externos. Venezuela interrumpió totalmente sus envíos de petróleo a Cuba el 15 de noviembre de 2025, y México hizo lo propio a principios de 2026, dejando al país sin importaciones durante cuatro meses consecutivos.

Cuba solo produce internamente el 40% de los 110,000 barriles diarios que necesita. Rusia donó un cargamento temporal de 730,000 barriles que se agotó rápidamente.

El propio Miguel Díaz-Canel reconoció en abril de 2026 que Cuba «carece de combustible absolutamente para casi todo», una admisión que no ha ido acompañada de soluciones concretas para la población.

En ese contexto, el 11 de junio, The New York Times reportó que Estados Unidos bloqueó un acuerdo energético que habría permitido enviar a Cuba unos 250,000 barriles, suficientes para apenas una semana y media de demanda, lo que agravó aún más la situación.

La Orden Ejecutiva 14380, firmada por Donald Trump el 29 de enero de 2026, impone sanciones secundarias que prohíben a terceros países vender combustible a la isla.

Mientras los gobiernos negocian y las sanciones se acumulan, los cubanos de a pie resuelven como pueden: con un bidón amarillo, una manguera y la esperanza de llegar a Oriente.