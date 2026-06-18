Crisis en Cuba: Viajar a Oriente con gasolina de emergencia

Un video publicado en Facebook por Yicel Tabares muestra a dos personas repostando un automóvil en plena carretera con un bidón amarillo, mientras se dirigen a la región oriental de Cuba, en una escena que resume la odisea que enfrentan quienes intentan desplazarse por la isla en medio de la peor crisis de combustible en décadas.
«No sueñes con encontrar una gasolinera para habilitar tu carro en Cuba, eso es una misión imposible. Lleva tu combustible en un pomo si vas a viajar distante», advierte Tabares en la descripción del video, que acumula más de 65,000 vistas.
El texto superpuesto en las imágenes lo dice todo: «Rumbo a Oriente... y con gasolina de emergencia».
Llevar combustible en envases de plástico se ha convertido en la única garantía de llegar a destino para quienes recorren las largas distancias que separan La Habana de provincias como Holguín, Santiago de Cuba, Granma, Las Tunas o Guantánamo.
El colapso del transporte interprovincial agrava aún más el panorama. Bayamo suspendió temporalmente los viajes entre provincias, Sancti Spíritus redujo sus servicios a una sola salida diaria hacia La Habana, y Camagüey mantuvo apenas una guagua diaria.
En el mercado informal, un pasaje hacia el Oriente puede costar entre 15,000 y 30,000 pesos cubanos.
La escasez ha empujado a soluciones desesperadas. El 29 de mayo, cubanos llegaron a echar aceite de girasol al tanque de una guagua ante la falta de diésel, en lo que se ha descrito como uno de los inventos más extremos de la crisis.
Los precios del combustible han alcanzado niveles inalcanzables para la mayoría de los cubanos. Desde el 15 de mayo, el régimen eliminó el precio fijo y adoptó un esquema flotante: la gasolina especial B100 llegó a costar 2.60 dólares por litro en estaciones estatales, vendida exclusivamente en dólares mediante una aplicación oficial.
En el mercado negro, el precio escaló hasta ocho dólares por litro, y en junio tres litros llegaron a costar 16,000 pesos cubanos en el mercado informal, frente a los 700 o 1,500 pesos por litro que costaban en enero.
La raíz de la crisis está en el colapso de los suministros externos. Venezuela interrumpió totalmente sus envíos de petróleo a Cuba el 15 de noviembre de 2025, y México hizo lo propio a principios de 2026, dejando al país sin importaciones durante cuatro meses consecutivos.
Cuba solo produce internamente el 40% de los 110,000 barriles diarios que necesita. Rusia donó un cargamento temporal de 730,000 barriles que se agotó rápidamente.
El propio Miguel Díaz-Canel reconoció en abril de 2026 que Cuba «carece de combustible absolutamente para casi todo», una admisión que no ha ido acompañada de soluciones concretas para la población.
En ese contexto, el 11 de junio, The New York Times reportó que Estados Unidos bloqueó un acuerdo energético que habría permitido enviar a Cuba unos 250,000 barriles, suficientes para apenas una semana y media de demanda, lo que agravó aún más la situación.
La Orden Ejecutiva 14380, firmada por Donald Trump el 29 de enero de 2026, impone sanciones secundarias que prohíben a terceros países vender combustible a la isla.
Mientras los gobiernos negocian y las sanciones se acumulan, los cubanos de a pie resuelven como pueden: con un bidón amarillo, una manguera y la esperanza de llegar a Oriente.
Preguntas frecuentes sobre la crisis de combustible en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Cuál es la situación actual del combustible en Cuba?
Cuba enfrenta una de las peores crisis de combustible en décadas, con precios en el mercado informal que alcanzan hasta 8 dólares por litro. La escasez se debe al colapso de los suministros externos, incluyendo la interrupción de envíos de petróleo desde Venezuela y México.
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¿Cuánto cuesta actualmente la gasolina en el mercado informal cubano?
En el mercado informal, el precio del litro de gasolina oscila entre 3,500 y 8,000 pesos cubanos, lo que equivale a 6-8 dólares, dependiendo del tipo de cambio informal. Estos precios son prohibitivos para la mayoría de los cubanos que reciben su salario en pesos.
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¿Qué impacto tiene la crisis de combustible en el transporte en Cuba?
El colapso del transporte interprovincial es uno de los impactos más visibles de la crisis. Ciudades como Bayamo han suspendido temporalmente los viajes entre provincias, mientras que otros lugares como Sancti Spíritus y Camagüey han reducido significativamente sus servicios de transporte.
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¿Por qué se utiliza aceite de girasol como combustible en Cuba?
Ante la falta de diésel, los cubanos han recurrido al uso de aceite de girasol como una solución improvisada. Aunque esta práctica permite que algunos vehículos continúen funcionando, puede causar daños a largo plazo en los motores debido a la alta viscosidad del aceite.
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¿Qué medidas ha tomado el gobierno cubano para afrontar la crisis de combustible?
Hasta el momento, las soluciones concretas del gobierno han sido limitadas. El presidente Miguel Díaz-Canel ha reconocido la escasez, pero no se han implementado medidas efectivas para aliviar la situación de la población. La dolarización parcial del mercado de combustible ha exacerbado la desigualdad económica.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.