Cubana a creadores de contenido: «No están romantizando la pobreza. Existe. Está»

Una creadora de contenido cubana identificada como Eve publicó un reel en Facebook que se convirtió en un golpe directo contra quienes acusan a los cubanos de «romantizar la pobreza».

El mensaje de Eve es contundente y sin rodeos: «A los creadores de contenido, rapidito, no digan más que la gente está romantizando la pobreza, aquí nadie romantiza nada mi vida, hay pobreza, existe, está».

«Todo el mundo no tiene luz en su casa, todo el mundo no tiene split, todo el mundo no tiene todo lo que puedan tener ustedes. No digan más que están romantizando la pobreza», aclaró.

La referencia al «split» no es un detalle menor. Cuba atraviesa este la peor crisis energética de su historia reciente, con apagones que en La Habana alcanzan entre 30 y 32 horas diarias y que en provincias como Matanzas han llegado a más de 72 horas sin servicio con apenas dos horas de luz.

El ministro de Energía, Vicente de La O Levy, admitió en mayo que Cuba no tiene ninguna reserva de fuel oil ni diésel para la generación eléctrica. El déficit llegó a 2,174 MW el 14 de mayo, con el sistema generando menos de un tercio de lo que el país necesita.

En ese contexto, tener un split encendido es un privilegio que la inmensa mayoría de los cubanos no puede costear.

El video de Eve responde a una tensión que lleva meses activa en redes sociales.

El lunes, una vecina del municipio Playa, La Habana, describió en Facebook el agotador ritual nocturno al que la obliga la crisis: recibe electricidad solo entre las 3:00 y las 7:00 de la madrugada, y a esa hora debe levantarse y tratar de hacer la mayor cantidad de quehaceres domésticos que puede.

Días atrás, otra cubana escribió que ya no recuerda la última vez que comió con electricidad ni que descansó sin preocuparse por un nuevo apagón.

«No es que no tengas luz solamente, es que no hay luz, es que no hay agua, es que no hay vida, es que la gente anda deprimida», resumió Mileydis González en sus redes.

Pero Eve invierte el argumento: no son los cubanos quienes convierten su miseria en contenido atractivo, sino que algunos creadores -con mejores condiciones económicas- acusan a quienes denuncian su situación real de exagerar o de hacer espectáculo del sufrimiento.

La realidad que describe tiene cifras que la respaldan.

Según el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, el 89 % de la población cubana vive en pobreza extrema, con ingresos inferiores a 1,90 USD diarios por persona. El 61 % de los hogares no alcanza para comprar lo esencial para sobrevivir, y siete de cada diez cubanos han dejado de desayunar, almorzar o cenar por falta de dinero o alimentos en lo que va de 2026.

El salario promedio mensual en la Isla equivale a aproximadamente 0,50 USD al día, cifra que hace imposible garantizar la alimentación básica. El 80 % de la población considera que la crisis actual es peor que el Período Especial de los años 90.

El régimen cubano no reconoce oficialmente la pobreza como un problema estructural y ha respondido a las denuncias con criminalización y silenciamiento, mientras la población sigue enfrentando apagones, hambre y un éxodo que ha reducido la población de la Isla a aproximadamente 8,62 millones de personas.