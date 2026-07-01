¿Por qué el cielo se volvió rojo en Venezuela tras los terremotos?

El martes 30 de junio, mientras los equipos de rescate seguían buscando sobrevivientes entre los escombros dejados por los devastadores terremotos del 24 de junio, el cielo de Caracas y otras ciudades venezolanas se tiñó de intensos tonos rojizos durante el atardecer, desatando una nueva ola de alarma entre una población ya golpeada por la tragedia.

Las imágenes del inusual fenómeno en el cielo venezolano se propagaron rápidamente en redes sociales, con muchos usuarios interpretándolo como una señal ominosa o un evento sobrenatural vinculado a los sismos.

Captura de Facebook / Boletín del Tiempo

Un usuario en X resumió el sentir colectivo con una frase: «Cielo rojo en Caracas, lo que faltaba».

Sin embargo, los expertos fueron contundentes: no hubo nada extraordinario ni relacionado con la actividad telúrica.

La explicación científica: dispersión de Rayleigh

Rubén Capote publicó en El meteorólogopublicó en Facebook un video para calmar a los venezolanos. «No está pasando nada sobrenatural que hizo que hoy se pusiera el cielo rojo en Venezuela», afirmó.

«Es básicamente un fenómeno óptico muy común que sucede en cualquier parte del planeta. Tiene un nombre y se llama la dispersión de Rayleigh».

Capote explicó que durante el atardecer, la luz solar debe recorrer una distancia mucho mayor dentro de la atmósfera antes de llegar a los ojos del observador. En ese trayecto, los colores de onda corta -como el azul y el violeta- se dispersan con facilidad, mientras que los de onda larga -rojo y naranja- logran llegar con mayor intensidad.

«Lo que llega a nosotros, a nuestros ojos, son las componentes rojas de la luz blanca que viene del sol», precisó.

El fenómeno tiene incluso nombre en español: candilazo, definido por la Real Academia Española como un arrebol crepuscular.

El meteorólogo José Miguel Viñas, consultor de la Organización Meteorológica Mundial, lo describe como «la dispersión de la luz de la puesta de sol al interponerse en su camino una capa nubosa».

Viñas añade en su web Divulgameteo que «la intensidad de los colores rojizos y anaranjados es mayor en las puestas de sol que en las salidas, debido a la mayor presencia de partículas suspendidas en el aire por la tarde».

¿Por qué fue tan intenso esta vez?

Varios factores pudieron haber amplificado el efecto visual en Venezuela.

La llegada de polvo del Sahara al Caribe -prevista desde mediados de junio de 2026- aumenta las partículas en suspensión en la atmósfera, lo que intensifica la coloración rojiza.

A eso se suma la alta humedad y nubosidad propias de la temporada, y posiblemente el polvo generado por el colapso de decenas de edificios durante los sismos.

Capote señaló además que el mismo fenómeno se registró el 29 de junio en la Bahía de Tampa, demostrando que ocurre en cualquier rincón del planeta con independencia de cualquier actividad sísmica.

El contexto que explica el miedo

La alarma de la población venezolana es comprensible. Los dos terremotos del 24 de junio -de magnitudes 7,2 y 7,5, separados por apenas 39 segundos- fueron los más devastadores en el país en más de 125 años.

Al 30 de junio, el balance superaba los 1,943 muertos y más de 10,571 heridos, con decenas de miles de desaparecidos.

La ONU estimó más de 6.76 millones de afectados por la catástrofe, y el estado La Guaira fue declarado zona de desastre.

Las labores de rescate continúan activas con apoyo internacional, mientras más de 600 réplicas mantenían en vilo a la población.

En ese clima de duelo y tensión extrema, un atardecer de tonos carmesí bastó para despertar nuevos temores.

Los expertos, no obstante, fueron claros: el candilazo no anuncia nada, ocurre en cualquier parte del mundo y no existe ninguna evidencia científica que vincule los cielos rojizos con la actividad sísmica.