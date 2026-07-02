Estados Unidos enfrentará a Bélgica en octavos de final del Mundial 2026 el 6 de julio en Seattle

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Estados Unidos y Bélgica se verán las caras en los octavos de final del Mundial 2026 el lunes 6 de julio en el Lumen Field de Seattle, con inicio a las 23:00 UTC (20:00 hora de Cuba), en uno de los cruces más atractivos de la fase eliminatoria.

El duelo entre ambas selecciones tiene historia mundialista: Bélgica eliminó a Estados Unidos en los octavos de Brasil 2014 con un 2-0 en la prórroga, y el antecedente más reciente tampoco favorece a los locales: en un amistoso de preparación celebrado en Atlanta el 28 de marzo de 2026, los belgas golearon 5-2 a los estadounidenses.

Estados Unidos llega a esta ronda como líder del Grupo D con seis puntos y diferencia de goles de +4, tras vencer a Paraguay (4-1) y Australia (2-0), y caer ante Turquía (2-3) en la última jornada.

En los dieciseisavos, la selección anfitriona superó a Bosnia y Herzegovina 2-0 con goles de Folarin Balogun (45') y Malik Tillman (82' de tiro libre), aunque tuvo que defender el resultado con diez hombres durante más de 25 minutos tras la expulsión de Balogun en el 64'.

Es la primera vez desde el Mundial de Corea-Japón 2002 que Estados Unidos supera una ronda eliminatoria, pero llega a octavos con una baja sensible: Balogun, máximo goleador del equipo con cuatro tantos en el torneo, no podrá jugar por sanción.

Bélgica, por su parte, terminó primera del Grupo G con cinco puntos y diferencia de goles de +4, con empates ante Egipto (1-1) e Irán (0-0) y una goleada a Nueva Zelanda (5-1).

Su pase a octavos fue el más dramático del torneo: los belgas remontaron un 0-2 ante Senegal con goles de Romelu Lukaku (86') y Youri Tielemans de cabeza (89'), antes de que Tielemans convirtiera un penalti en el minuto 124 para el 3-2 definitivo en la prórroga.

Según el portal de estadísticas The Analyst, ese tanto de Tielemans a los 124 minutos y 44 segundos es el gol más tardío en la historia de los Mundiales.

El ganador del partido del 6 de julio avanzará a los cuartos de final del torneo, que se disputa por primera vez con 48 selecciones participantes.