Bélgica firma una remontada épica ante Senegal y avanza a octavos del Mundial 2026

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Bélgica consumó una de las remontadas más dramáticas del Mundial 2026 al remontar un 0-2 en contra y derrotar 3-2 a Senegal en los dieciseisavos de final, este miércoles en el Lumen Field de Seattle, con el partido resuelto en el último minuto de la prórroga.

El marcador y los sucesos del partido reflejan un choque que parecía sentenciado a favor de los africanos. Habib Diarra abrió el marcador en el minuto 25 y Ismaila Sarr amplió la ventaja al 0-2 en el 51, dejando a los Diablos Rojos al borde de la eliminación.

El técnico belga reaccionó con una renovación masiva del equipo desde el descanso: Romelu Lukaku entró al campo en el minuto 46 en lugar de De Ketelaere, y en el 56 salieron simultáneamente De Bruyne y Doku para dar paso a Raskin y Lukebakio. La presión belga fue creciendo, pero Senegal resistió durante más de media hora.

La remontada llegó en los minutos de descuento del tiempo reglamentario. Lukaku recortó distancias en el 86' y Youri Tielemans empató en el 89', forzando la prórroga en un estadio que vivió uno de los momentos más intensos del torneo.

Ya en el minuto 120, con el marcador igualado, Tielemans transformó un penalti para sellar el 3-2 definitivo y la clasificación belga a octavos de final. El centrocampista fue el gran protagonista de la noche con un doblete decisivo.

Las estadísticas mostraron un duelo muy equilibrado: Bélgica tuvo el 53% de posesión frente al 47% de Senegal, con 19 tiros a 16 y cinco a puerta para cada equipo. Los belgas cometieron más faltas —21 frente a 12— y recibieron tarjetas amarillas para Mechele en el 64' y R. Garcia en el 90', mientras Senegal vio la amarilla para L. Camara en el 67'.

Senegal llegó al partido como mejor tercero del Grupo I tras golear 5-0 a Irak en la última jornada de grupos. Ismaila Sarr, su figura más destacada, acumuló tres goles y una asistencia en el torneo, igualando el récord histórico de Henri Camara como máximo anotador senegalés en una edición mundialista.

Bélgica, por su parte, llegó como líder del Grupo G con cinco puntos tras golear 5-1 a Nueva Zelanda en su último partido de fase de grupos. Era el primer cruce histórico entre ambas selecciones en una Copa del Mundo.

Con esta victoria, Bélgica avanza a octavos de final mientras Senegal queda eliminado del Mundial 2026.