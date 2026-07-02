Perdió a sus dos hijos y a su madre tras los terremotos en Venezuela: «La ayuda llegó el quinto día»

Madre denuncia que rescatistas llegaron tarde tras perder a sus dos hijos y a su mamá

Mary Lourdes Pérez perdió a sus dos hijos y a su madre en los terremotos que devastaron Venezuela el 24 de junio de 2026. Su desgarrador testimonio, difundido en un video viral en Instagram por el periodista Román Camacho, denuncia el abandono total del Estado durante los primeros días tras la catástrofe en Caraballeda, estado La Guaira.

Su hijo menor, de 16 años, estaba ensayando junto a otros 20 jóvenes un baile para la fiesta de graduación del Colegio La Merced cuando ocurrió el sismo. El ensayo se realizaba en el área de la piscina o salón de fiestas del plantel.

En los primeros minutos salieron cinco niñas con rasguños leves; a las 36 horas fue rescatada una sexta. El cadáver de otra niña fue hallado entre los escombros, y una más quedó atrapada durante diez horas sin que pudiera ser liberada.

Su hijo mayor, de 21 años, estaba a 150 metros del edificio del colegio y también quedó sepultado. La madre de Mary Lourdes corrió la misma suerte en el mismo sector.

«El problema que hemos tenido desde el día uno es que no hemos contado con la ayuda absolutamente de nadie», declaró la mujer frente a la cámara, con la voz quebrada.

Los primeros rescatistas no llegaron hasta el quinto día. «Creo que no sé cuántos días han pasado, pero creo que es el sexto día. Es decir, llegaron el quinto día», relató Mary Lourdes, quien aseguró no haber abandonado la zona desde el momento del sismo.

El testimonio incluye una denuncia que sacudió a quienes lo vieron: unos bomberos de la Universidad de Carabobo le exigieron comida y bebida a cambio de ser los primeros en ingresar al edificio donde estaban su hijo y sus compañeros.

«Me dijeron que si yo les proporcionaba bebida y comida, entonces ellos iban a ser los primeros rescatistas que iban a entrar en el edificio», relató.

Mary Lourdes les entregó todo lo que tenía: sándwiches, chocolates y otros alimentos que familiares de Caracas le habían llevado para ella.

«Preferí dárselo todo porque mi prioridad en estos momentos es efectivamente encontrar a mi hijo», explicó. Los bomberos se marcharon sin cumplir su promesa.

«Se fueron y sencillamente se fueron y ya. Es decir, me prometieron muchas cosas y llanamente se burlaron de mí», agregó.

Entre lágrimas, la madre describió a sus hijos. El menor, dijo, «iba a ser el Michael Jackson de su baile», y ya tenía cupo para estudiar Ingeniería Mecatrónica en la Universidad Católica.

El mayor, a quien sus amigas llamaban 'bambam', estaba a punto de graduarse en la Universidad Simón Bolívar como Administrador de Transportes.

«Perdí mi razón de vida y todavía tengo a mamá. Mamá también está tapiada y ahí sí es verdad que no ha pasado lo que se llama nadie», cerró.

El caso de Mary Lourdes se suma a otros documentados en Caraballeda, donde vecinos y familiares realizaron labores de rescate con sus propias manos durante los primeros días.

Los terremotos del 24 de junio fueron un doblete sísmico de magnitudes 7.2 y 7.5, separados por apenas 39 segundos, con epicentros en los estados Yaracuy y Carabobo, y catalogados por el Servicio Geológico de Estados Unidos como los más potentes registrados en Venezuela desde 1900.

El estado de La Guaira concentró 158 de las 189 edificaciones colapsadas en todo el país.

La NASA estimó que cerca de 59,000 edificios resultaron dañados o destruidos, y la cifra oficial de fallecidos ascendió a 2,295, mientras la ONU calcula que más de 50,000 personas podrían estar desaparecidas bajo los escombros, una cifra que contrasta con los datos oficiales del régimen de Nicolás Maduro y sugiere una subestimación del número real de víctimas.