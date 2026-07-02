Incendio forestal arrasa 200 hectáreas del Parque Nacional Alejandro de Humboldt en Guantánamo

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Un incendio forestal de gran magnitud afecta la zona de Ojito de Agua, en el Parque Nacional Alejandro de Humboldt, en el municipio de Yateras, en Guantánamo, según información trascendida este miércoles.

El fuego ha consumido alrededor de 200 hectáreas de bosque en esa área protegida y hasta esta mañana no había sido controlado, lo que ha generado alarma entre las autoridades y los habitantes de la zona, reportó el periodista Miguel Reyes en redes sociales.

En las labores de extinción trabaja personal del Cuerpo de Guardabosques, la Cruz Roja de Yateras, el Ministerio del Interior y otros organismos, en condiciones descritas por el reportero como «muy complejas» para lograr frenar el avance de las llamas y proteger una región reconocida por su extraordinaria biodiversidad.

Integrantes del operativo revelaron que recorrieron 16 kilómetros de terreno afectado, donde gran parte de la vegetación quedó devastada.

Reyes señaló que se investiga la posibilidad de que el siniestro haya sido provocado por la acción humana, presumiblemente relacionada con la búsqueda ilegal de oro en la zona. Hasta ahora no existe confirmación oficial sobre el origen del incendio, afirmó.

Esa hipótesis tiene antecedentes concretos: en septiembre de 2025, el Tribunal Municipal Popular de Yateras condenó a cinco ciudadanos a penas de entre un año y seis meses y dos años y siete meses de prisión por la extracción ilegal de oro en la zona de Piedra la Vela, en las márgenes del río Toa, dentro del propio parque.

La minería furtiva se ha masificado en el oriente de Cuba durante la última década, con estimaciones de hasta 20,000 personas buscando oro en esa región.

El Parque Nacional Alejandro de Humboldt es Patrimonio Natural Mundial de la UNESCO desde 2001 y uno de los sitios insulares tropicales con mayor diversidad biológica del mundo. Abarca 70,680 hectáreas entre las provincias de Holguín y Guantánamo, y alberga más de 1,500 especies de plantas, de las cuales más de 905 son endémicas de Cuba.

No es la primera vez que el fuego amenaza este ecosistema. En abril y mayo de 2021, el parque sufrió el mayor incendio de su historia, con entre 1,823 y 1,896 hectáreas arrasadas, incluidos focos en la misma zona de Ojito de Agua. En enero de 2024 se registró otro incendio de menor escala en las localidades de Tres Fiebres y Alto de Cruzata, dentro del parque.

El siniestro actual se produce en una temporada de incendios forestales activa en Cuba. Entre enero y abril de este año se registraron 111 incendios forestales en el país, con 3,174 hectáreas dañadas. Guantánamo no había reportado ningún incendio forestal en ese período, por lo que el siniestro en el Parque Humboldt sería el primero registrado en la provincia en 2026.