Lluvias ayudan a contener incendio forestal de más de 6,700 acres al oeste del condado Broward

Las precipitaciones recientes han sido clave para frenar el avance del incendio forestal que desde el jueves afecta los Everglades al oeste del condado Broward, en Florida, y que este sábado alcanzó un nivel de contención del 95% tras haber consumido 6,750 acres de vegetación sin afectar ninguna zona residencial.

Según información del Servicio Forestal de Florida reportada por Telemundo 51, el fuego —conocido como Mile Marker 40 Fire— comenzó en la noche del jueves cerca de la milla 40 al oeste de la carretera U.S. 27, en plena zona de los Everglades, y en sus primeras horas registraba 0% de contención.

El avance en el control fue acelerado a lo largo de este sábado: a las 7:40 de la mañana el fuego estaba contenido en un 30% con 6,000 acres afectados; a las 11:00 de la mañana la cifra subió al 50% con 6,500 acres; y al mediodía el Servicio Forestal de Florida reportó un 90% de contención con 6,750 acres quemados.

A la 1:30 de la tarde, CBS Miami elevó ese porcentaje al 95%, lo que representa un giro drástico respecto a las primeras etapas del incendio.

Las llamas fueron visibles desde sectores del norte de Weston y desde las carreteras I-75 y US 27, aunque el fuego permaneció circunscrito al espacio de los Everglades sin afectar directamente ninguna zona poblada.

No se reportaron heridos, evacuaciones ni cierres de carreteras principales asociados al incendio.

Steve Davis, de la Everglades Foundation, advirtió que sin las lluvias recientes el fuego habría sido mucho más severo, dado el déficit de precipitaciones que acumula la región: junio de 2026 registró solo el 50% o menos de la lluvia promedio típica en el sur de Florida, y julio también ha estado por debajo del promedio.

El suelo orgánico de los Everglades, excepcionalmente seco, permitió que el fuego penetrara profundamente en la capa orgánica y dificultara las labores de contención desde el inicio.

Este incendio se produce en el marco de una temporada forestal excepcionalmente severa en los Everglades que ha convertido al sur de Florida en una zona de alto riesgo durante 2026.

El 99% del estado presenta condiciones de sequía, con el 85% en nivel «severa» o peor, según el Servicio Meteorológico Nacional, en un contexto de sequía histórica de más de 18 meses agravada por el fenómeno La Niña y la ausencia de ciclones tropicales en 2025.

Desde enero de 2026, casi 2,000 incendios han quemado aproximadamente 120,000 acres en todo el estado, con episodios recientes como el Quarry 2 en junio —que consumió cerca de 15,900 acres en el noroeste de Miami-Dade— y el Mile Marker 39 Fire de agosto de 2025, que llegó a quemar 42,000 acres y generó alertas de calidad del aire en Broward.

Las autoridades continúan monitoreando el área mientras concluyen las labores para lograr la contención total del fuego, que ha seguido circunscrito al espacio de los Everglades sin afectar directamente a ninguna zona poblada.