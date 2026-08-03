Deforestación como consecuencia de la crisis energética: Cubanos talan indiscriminadamente para hacer leña y carbón

Un guardia forestal del municipio de Banes, en la provincia de Holguín, alertó públicamente sobre la destrucción acelerada de los bosques de la zona como consecuencia directa de la crisis energética que padece Cuba: la tala indiscriminada para obtener leña y producir carbón vegetal está arrasando decenas de áreas boscosas cada día.

Edilberto Betancourt Quevedo, guardia forestal que atiende las zonas de Los Ángeles, Río Secó y parte del Consejo Popular de Mulas, fue categórico en su denuncia: «Decenas de áreas boscosas se pierden cada día» por la tala para leña, la elaboración descontrolada de carbón vegetal y los incendios forestales.

Betancourt Quevedo advirtió además que «la situación es grave y se incrementa más, porque hoy los planes de reforestación no se corresponden con las urgencias y demandas de reposición de los bosques».

La denuncia, difundida por Radio Banes y recogida por el Periódico Ahora, señala que panaderías, pizzerías y otras actividades —legales e ilegales— recurren a la leña como combustible alternativo «muchas veces sin un control», lo que agrava aún más el deterioro del entorno forestal en el municipio.

El fenómeno tiene una causa estructural: sin electricidad ni gas licuado, miles de familias cubanas se ven obligadas a cortar árboles para cocinar y sobrevivir. Los apagones en Holguín llegaron a 18 horas diarias en mayo de 2025 y en julio de 2026 continuaban siendo descritos como «interminables», con la red eléctrica al límite.

A nivel nacional, el sistema eléctrico cubano cerró 2025 cubriendo apenas el 50% de la demanda, con un déficit promedio de 1,643 MW frente a una demanda de 3,300 MW. En agosto de 2026, la Unión Eléctrica reportó una afectación pronosticada de 2,230 MW, con 106 centrales de generación distribuida fuera de servicio por falta de combustible.

La presión sobre los bosques se produce precisamente cuando la capacidad del Estado para reponerlos se ha desplomado. Según datos de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información, la producción de posturas para reforestación cayó casi un 40% entre 2020 y 2024, pasando de 24,7 millones a 14,7 millones de plantas, mientras que la superficie plantada bajó de 12,615 hectáreas a 8,191 hectáreas en el mismo período.

Los incendios forestales completan el cuadro de destrucción. Entre enero y abril de 2026, Cuba registró 111 incendios con más de 3,174 hectáreas afectadas, según el Cuerpo de Guardabosques. Las autoridades atribuyen entre el 90% y el 95% de esos siniestros a causas humanas: negligencias, quemas de terrenos, caza furtiva y producción de carbón vegetal.

En septiembre de 2025, se reportaron detenciones por tala ilegal en reservas naturales de Holguín, con afectaciones en Mayarí, Cacocum, Báguanos y la faja hidrorreguladora del río Holguín, lo que evidencia que el problema trasciende a Banes y se extiende por toda la provincia.

Cuba mantiene una cobertura forestal de aproximadamente 31%, equivalente a 3,331 millones de hectáreas según el CITMA al cierre de 2023, un indicador que el régimen ha presentado históricamente como un logro ambiental. Sin embargo, la brecha creciente entre la pérdida diaria de bosques y la incapacidad del Estado para reponerlos amenaza con revertir silenciosamente décadas de reforestación, mientras guardabosques como Betancourt Quevedo describen la situación como una emergencia ambiental que exige «acciones urgentes».