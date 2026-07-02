Manuel Marrero a los cubanos: las 176 medidas son para «preservar las conquistas de la Revolución»

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El primer ministro cubano Manuel Marrero Cruz usó este miércoles su cuenta en Twitter para explicar el propósito del paquete de 176 Transformaciones Económicas y Sociales aprobado por el régimen: según sus propias palabras, el objetivo es «recuperar la economía y preservar las conquistas de la Revolución».

En una serie de publicaciones, Marrero detalló el alcance del paquete de reformas y anunció que en los próximos días comenzarán a ejecutarse las primeras acciones concretas. «Mantendremos informado a nuestro pueblo sobre el proceso de implementación de cada una de las transformaciones, con la certeza de que su participación resulta determinante para lograr los objetivos propuestos», escribió.

Entre las medidas de aplicación inmediata, el primer ministro mencionó la aprobación de nuevas facultades a la empresa estatal, la reducción de la lista de actividades prohibidas al sector no estatal y el incremento salarial en el sector presupuestado.

Marrero también precisó que las transformaciones están organizadas en 23 ejes temáticos prioritarios y abarcan a todos los organismos del Estado, lo que, según él, exige actualizar los sistemas de trabajo para dedicar el mayor tiempo posible a su implementación.

El paquete, ratificado por la Asamblea Nacional del Poder Popular el 19 de junio de 2026, incluye reformas que estuvieron prohibidas durante décadas: autorización de banca privada y casas de cambio privadas, eliminación del límite de 100 trabajadores para las mipymes, posibilidad de que una persona sea titular de más de una empresa privada, quiebra selectiva de empresas estatales inviables y eliminación de la obligatoriedad de canalizar importaciones y exportaciones a través del Estado.

En el ámbito laboral, el salario mínimo en el sector presupuestado subirá de 2,100 a 3,210 pesos —un incremento del 53%— a partir de agosto de 2026, medida que beneficiaría al 51% de la masa laboral. También se aprobaron el pluriempleo y la jornada reducida con acuerdo sindical.

La estructura del Estado se reduciría de 27 a 21 ministerios, y se crearía el INAEES (Instituto Nacional de Activos Empresariales Estatales) como nuevo organismo de control del sistema empresarial estatal.

El discurso de Marrero llega un día después de que él mismo reconociera que el principal obstáculo para implementar las reformas se encuentra dentro del propio aparato estatal, al exigir a los cuadros del régimen un cambio de mentalidad. Ese mismo día, el presidente Miguel Díaz-Canel admitió que el Plan de la Economía 2026 no sirve como guía para ejecutar las nuevas medidas y reiteró que el objetivo central es «salvar la Revolución».

El anuncio oficial contrasta con la realidad que vive la población cubana: apagones de hasta 25 horas diarias, escasez crítica de alimentos y medicamentos, y una contracción del PIB proyectada en 6,5% para 2026 según la CEPAL. Cuando el régimen publicó el documento de las 176 medidas que el régimen intenta aplicar, la respuesta en redes sociales fue de escepticismo masivo.

«Descárguenlas y se comen y se alumbran con las medidas en papel», resumió un comentario que se volvió viral entre los cubanos.