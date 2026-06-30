Marrero exige cambiar la mentalidad de los cuadros para aplicar las 176 medidas económicas en Cuba

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El primer ministro cubano, Manuel Marrero Cruz, afirmó este martes que «la mayor transformación tiene que estar en nuestra manera de pensar», al presentar la hoja de ruta para implementar las 176 medidas económicas y sociales aprobadas por el régimen, en un reconocimiento de que los principales obstáculos para ejecutar las reformas también se encuentran dentro del propio aparato estatal.

La declaración se produjo durante una reunión del Consejo de Ministros dedicada a definir la puesta en marcha del paquete de medidas, organizado en 23 ejes temáticos y ratificado por la Asamblea Nacional el pasado 19 de junio.

Marrero explicó que el documento fue actualizado a partir de 673 propuestas recibidas durante el proceso de consulta, de las cuales el Gobierno incorporó el 79 %.

Durante el encuentro, Miguel Díaz-Canel reforzó el componente político de las reformas al dejar claro cuál considera el objetivo central del proceso.

«Se trata, ante todo, de salvar la Revolución», afirmó el gobernante, según recoge el sitio oficial de la Presidencia.

Díaz-Canel también reconoció que varias de las acciones incluidas en el paquete no son nuevas, sino decisiones aprobadas con anterioridad que nunca llegaron a implementarse debido a trabas administrativas, burocráticas y normativas.

Al referirse al contexto económico, volvió a responsabilizar al embargo estadounidense de la crisis que atraviesa el país.

«Nosotros estamos ante un dilema complejo que podemos solucionar: cómo dar continuidad al proceso de construcción socialista en una pequeña isla del Caribe», sostuvo.

Entre las primeras medidas anunciadas figura la ampliación de las facultades de la empresa estatal, la descentralización de la aprobación de precios mayoristas y minoristas y la autorización para que los gobiernos provinciales puedan crear, fusionar o extinguir empresas estatales locales.

En el sector privado también se prevén cambios. El Gobierno permitirá que las mipymes contraten a más de 100 trabajadores, autorizará a una persona natural a ser titular de más de una empresa privada, reducirá la lista de actividades prohibidas y simplificará los trámites para la creación de nuevos actores económicos.

No es la primera vez que Marrero reclama un cambio de mentalidad entre los cuadros del Estado. En enero de este año, durante una visita a Ciego de Ávila, pidió un «cambio radical de mentalidad» y afirmó que los dirigentes «no deben temer a los cambios», aunque entonces precisó que esas transformaciones no implicaban modificar «las raíces fundacionales de la Revolución» ni el sistema socialista.

Especialistas que han analizado el paquete de reformas consideran que las medidas representan una flexibilización de algunos mecanismos de gestión económica, pero mantienen intactos los principios esenciales del modelo estatal.

La implementación de las 176 transformaciones comenzará en un escenario especialmente complejo para la economía cubana. La pobreza, la depreciación del peso frente al dólar en el mercado informal, los prolongados apagones y la caída de la producción continúan marcando la vida cotidiana de la población, mientras organismos internacionales proyectan una nueva contracción del PIB durante 2026.

La ministra de Justicia, Rosabel Gamón Verde, informó que la aplicación de las medidas exigirá modificar numerosas normas vigentes y elaborar otras nuevas mediante un procedimiento más ágil de lo habitual. En la misma reunión, el presidente de la Asamblea Nacional, Esteban Lazo Hernández, aseguró que se reducirán los tiempos de elaboración de las disposiciones jurídicas necesarias para poner en marcha las reformas.

Al concluir el encuentro, Díaz-Canel pidió que las transformaciones no solo se implementen, sino que produzcan resultados.

«Que cuando yo hablo de defensa no es solo implementarlas, es implementarlas bien y que nos den resultados», expresó.