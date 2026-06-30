Marrero exige cambiar la mentalidad de los cuadros para aplicar las 176 medidas económicas en Cuba

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El primer ministro cubano, Manuel Marrero Cruz, afirmó este martes que «la mayor transformación tiene que estar en nuestra manera de pensar», al presentar la hoja de ruta para implementar las 176 medidas económicas y sociales aprobadas por el régimen, en un reconocimiento de que los principales obstáculos para ejecutar las reformas también se encuentran dentro del propio aparato estatal.
La declaración se produjo durante una reunión del Consejo de Ministros dedicada a definir la puesta en marcha del paquete de medidas, organizado en 23 ejes temáticos y ratificado por la Asamblea Nacional el pasado 19 de junio.
Marrero explicó que el documento fue actualizado a partir de 673 propuestas recibidas durante el proceso de consulta, de las cuales el Gobierno incorporó el 79 %.
Durante el encuentro, Miguel Díaz-Canel reforzó el componente político de las reformas al dejar claro cuál considera el objetivo central del proceso.
«Se trata, ante todo, de salvar la Revolución», afirmó el gobernante, según recoge el sitio oficial de la Presidencia.
Díaz-Canel también reconoció que varias de las acciones incluidas en el paquete no son nuevas, sino decisiones aprobadas con anterioridad que nunca llegaron a implementarse debido a trabas administrativas, burocráticas y normativas.
Al referirse al contexto económico, volvió a responsabilizar al embargo estadounidense de la crisis que atraviesa el país.
«Nosotros estamos ante un dilema complejo que podemos solucionar: cómo dar continuidad al proceso de construcción socialista en una pequeña isla del Caribe», sostuvo.
Entre las primeras medidas anunciadas figura la ampliación de las facultades de la empresa estatal, la descentralización de la aprobación de precios mayoristas y minoristas y la autorización para que los gobiernos provinciales puedan crear, fusionar o extinguir empresas estatales locales.
En el sector privado también se prevén cambios. El Gobierno permitirá que las mipymes contraten a más de 100 trabajadores, autorizará a una persona natural a ser titular de más de una empresa privada, reducirá la lista de actividades prohibidas y simplificará los trámites para la creación de nuevos actores económicos.
No es la primera vez que Marrero reclama un cambio de mentalidad entre los cuadros del Estado. En enero de este año, durante una visita a Ciego de Ávila, pidió un «cambio radical de mentalidad» y afirmó que los dirigentes «no deben temer a los cambios», aunque entonces precisó que esas transformaciones no implicaban modificar «las raíces fundacionales de la Revolución» ni el sistema socialista.
Especialistas que han analizado el paquete de reformas consideran que las medidas representan una flexibilización de algunos mecanismos de gestión económica, pero mantienen intactos los principios esenciales del modelo estatal.
La implementación de las 176 transformaciones comenzará en un escenario especialmente complejo para la economía cubana. La pobreza, la depreciación del peso frente al dólar en el mercado informal, los prolongados apagones y la caída de la producción continúan marcando la vida cotidiana de la población, mientras organismos internacionales proyectan una nueva contracción del PIB durante 2026.
La ministra de Justicia, Rosabel Gamón Verde, informó que la aplicación de las medidas exigirá modificar numerosas normas vigentes y elaborar otras nuevas mediante un procedimiento más ágil de lo habitual. En la misma reunión, el presidente de la Asamblea Nacional, Esteban Lazo Hernández, aseguró que se reducirán los tiempos de elaboración de las disposiciones jurídicas necesarias para poner en marcha las reformas.
Al concluir el encuentro, Díaz-Canel pidió que las transformaciones no solo se implementen, sino que produzcan resultados.
«Que cuando yo hablo de defensa no es solo implementarlas, es implementarlas bien y que nos den resultados», expresó.
Preguntas frecuentes sobre las reformas económicas en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Qué cambios económicos ha anunciado el régimen cubano en 2026?
El régimen cubano ha anunciado un paquete de 176 medidas económicas y sociales que incluyen la autorización de la banca privada, la creación de casas de cambio privadas, la eliminación del límite de 100 trabajadores para las mipymes, y la posibilidad de que una persona sea propietaria de varias empresas. Estas medidas buscan enfrentar la profunda crisis económica del país.
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¿Cuál es el objetivo central de las reformas económicas en Cuba según Díaz-Canel?
Según Miguel Díaz-Canel, el objetivo central de las reformas es "salvar la Revolución". Las medidas buscan preservar el sistema socialista mientras se enfrentan las dificultades económicas actuales atribuidas principalmente al embargo estadounidense y a problemas internos como la burocracia y la lentitud administrativa.
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¿Qué contradicciones se presentan con las nuevas reformas económicas en Cuba?
Las nuevas reformas económicas en Cuba presentan contradicciones porque incluyen medidas que históricamente fueron rechazadas por el régimen, como la autorización de mecanismos de mercado y la mayor apertura al capital privado. Estas contradicciones reflejan el desafío de mantener los principios socialistas mientras se adoptan cambios necesarios para enfrentar la crisis.
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¿Cómo afectarán las nuevas reformas a las mipymes en Cuba?
Las nuevas reformas eliminan el límite de 100 trabajadores para las mipymes, permitiendo su expansión sin restricciones de plantilla. Además, una persona podrá ser titular de más de una empresa privada, lo que podría fomentar el crecimiento del sector privado en un contexto de flexibilización regulatoria.
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¿Qué desafíos enfrenta la implementación de las reformas en Cuba?
La implementación de las reformas en Cuba enfrenta desafíos significativos, como el impacto de la dolarización parcial, la relación entre la eliminación de subsidios y los precios, la descentralización hacia municipios sin capacidad de gestión, y la liberación de precios agrícolas sin un aumento de la producción. Estos desafíos reflejan las tensiones internas y la complejidad del contexto económico actual.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.