Régimen crea un «superorganismo» para controlar las empresas estatales en Cuba

Un nuevo engranaje para controlar lo que queda de la empresa estatal

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El Consejo de Ministros de Cuba publicó este lunes en la Gaceta Oficial el Decreto 144/2026, firmado por el Primer Ministro Manuel Marrero Cruz, mediante el cual se crea el Instituto Nacional de Activos Empresariales Estatales (INAEES), una nueva entidad subordinada directamente al Consejo de Ministros con amplias facultades de control sobre el sistema empresarial estatal cubano.

El decreto establece que el INAEES nace para «dirigir las transformaciones y el desarrollo del sistema empresarial estatal cubano» y se enmarca en el Programa Económico y Social del Gobierno para el 2026.

Según el texto del decreto, en su primera etapa la nueva entidad «concentrará su trabajo en el perfeccionamiento del sistema empresarial y eliminar las trabas que lo afectan», para lo cual propondrá al Consejo de Ministros un grupo de entidades empresariales a fin de realizar su transformación organizativa.

Las atribuciones del INAEES son de amplio alcance: nombra y sustituye a los directores generales o presidentes de grupos, uniones y corporaciones; define sus salarios; aprueba la creación de empresas y sus objetos sociales; avala inversiones estratégicas; propone el destino de las utilidades después de impuestos; y puede avalar o aprobar asociaciones económicas con capital extranjero.

El decreto incluye una cláusula que señala que las funciones del instituto «no pueden ir en contra de la autonomía empresarial», aunque en la práctica concentra el control sobre los principales resortes de decisión de más de 2,000 empresas estatales en Cuba.

La organización Cubalex ha descrito al INAEES como un mecanismo de recentralización que agrupa los poderes del propietario estatal bajo el Consejo de Ministros, mientras que el economista Pedro Monreal lo calificó en junio como el potencial «sepulturero» del sistema empresarial.

En cuanto a su estructura, el decreto establece que el INAEES se organizará mediante «una estructura reducida y flexible que permita su adecuación sistemática», integrada por un presidente, un vicepresidente y el personal que se requiera.

El INAEES había sido anunciado por primera vez en diciembre de 2025 por el viceprimer ministro Óscar Pérez-Oliva Fraga.

El 5 de junio de 2026, Roberto Ricardo Marrero fue designado su primer presidente, en una ceremonia celebrada en el Grupo Empresarial de Transporte Marítimo Portuario (GEMAR), entidad que él mismo dirigía hasta entonces.

La creación del INAEES se inscribe en el paquete de 176 medidas económicas presentado ante la Asamblea Nacional el 18 y 19 de junio de 2026, considerado el mayor intento de reforma estructural desde el Período Especial, que incluye la transformación de empresas estatales en sociedades mercantiles por acciones, la autorización de quiebras y liquidaciones, y una mayor autonomía de gestión.

La Disposición Especial Primera del Decreto 144 establece que queda «sin efecto para el sistema empresarial estatal cubano seleccionado y aprobado, según corresponda, lo establecido en otras disposiciones normativas de igual o inferior jerarquía, que se oponga a lo que por el presente Decreto se dispone».

El decreto entra en vigor 30 días después de su publicación en la Gaceta Oficial.