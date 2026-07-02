"Auxilio, Dios mío": Revelan video minutos después de los terremotos en Venezuela

Un video grabado en los primeros minutos tras los terremotos que devastaron La Guaira el 24 de junio de 2026 se viralizó en X como uno de los testimonios más crudos del desastre: muestra a una persona recorriendo su vivienda completamente destruida por los escombros, gritando desesperada, hasta lograr salir a la calle.

Las imágenes, publicadas por la cuenta de la internauta Lucy, registran el caos en tiempo real. La persona va mostrando habitación por habitación los daños en su hogar mientras lanza gritos de auxilio y advierte que las estructuras amenazan con derrumbarse.

«Auxilio hermano, mire cómo quedó la casa», se escucha decir al autor del video. «No puedo bajar. No puedo bajar, maldita sea. Ayúdenme, ayúdenme».

En un momento del recorrido, la persona advierte con urgencia: «Esto puede colapsar. Esto puede colapsar», mientras intenta encontrar una salida entre los escombros acumulados.

El video también registra el instante en que el autor confirma lo que muchos temían: «Más de uno muerto. Más de una persona quedó atrapada. Señor, ¿por qué pasan estas cosas, señor?».

Cuando finalmente logra salir al exterior, la devastación en las calles de La Guaira es total. La persona revela entonces que está herida: «Estoy sangrando. Estoy sangrando. Tengo la cabeza reventada, todo».

Entre los momentos más desgarradores del video se escucha al autor preguntar angustiado por su madre y por una persona llamada Marvin: «¿Mi mamá está ahí? ¿Mi mamá está ahí? Marvin, ¿tu mamá está ahí? Tu mamá está allá abajo».

El video fue marcado como contenido sensible en X, por lo que requiere verificación de edad para su visualización.

Los dos sismos, de magnitud 7.2 y 7.5, sacudieron Venezuela con apenas 39 segundos de diferencia, con epicentro cerca de Morón, estado Yaracuy.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) los catalogó como los más potentes registrados en el país desde 1900 y emitió una Alerta Roja, estimando con 42% de probabilidad que las víctimas finales podrían situarse entre 10,000 y 100,000 personas.

La Guaira fue la zona más golpeada: 250 edificios colapsaron, el Hospital José María Vargas quedó destruido y el Aeropuerto Internacional de Maiquetía fue cerrado por daños graves. La NASA calculó que entre 59,000 y 63,000 edificaciones resultaron dañadas o destruidas en toda la región afectada.

El balance oficial de fallecidos ascendía este miércoles a 2,295 personas, con 11,267 heridos y 12,841 damnificados, según el gobierno venezolano. La ONU estimó más de 50,000 desaparecidos y 6.76 millones de afectados.

La respuesta del régimen de Nicolás Maduro también generó críticas. Un voluntario se hizo viral al enfrentar a efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana con una frase que resumió la indignación popular: «Aquí hay más fusiles que palas», reclamando la falta de herramientas de rescate frente al despliegue militar.

Desde los sismos principales se han registrado más de 500 réplicas. Este miércoles, una de magnitud 4.6 volvió a sacudir la zona, siendo la más fuerte desde los terremotos originales, en una región donde miles de familias aún buscan a sus desaparecidos entre los escombros.