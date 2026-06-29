«Aquí hay más fusiles que palas»: el reclamo viral de un voluntario en La Guaira

Un voluntario con chaleco reflectante se enfrentó verbalmente a efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana en un punto de control en La Guaira, en medio de las labores de rescate tras los devastadores terremotos del 24 de junio, y su reclamo se convirtió en símbolo de la frustración colectiva ante la respuesta del régimen de Nicolás Maduro.

El video, difundido por Diario Versión Final el domingo, muestra al joven cuestionando la desproporción entre el despliegue armado y la ausencia de herramientas básicas para el rescate: «Aquí hay más fusiles que palas... y aquí no hay delincuentes».

El manifestante, visiblemente indignado, también denunció presuntos insultos por parte de los uniformados y les recordó el propósito de su presencia: «Esto es ayuda humanitaria, hermano, para el pueblo».

Su postura fue respaldada de inmediato por quienes lo rodeaban, que corearon: «No es él nada más, somos todos».

Un segundo video, publicado en Facebook por Gilberto Dorrego TV, recoge el reclamo de otro rescatista en la zona de desastre con un tono igualmente contundente: «Ese uniforme para defender la patria, ¿ah? Para defender un país, el país es esto... Demuéstrenme su maldad con un pico, una pala en esta mierda».

Las autoridades no emitieron ninguna versión oficial sobre las razones del bloqueo en el punto de control ni sobre el procedimiento aplicado por los efectivos.

El episodio se enmarca en un patrón de críticas crecientes a la gestión del gobierno de la presidenta encargada Delcy Rodríguez, quien fue abucheada por vecinos durante un recorrido por las zonas afectadas. Según reportes, su comitiva detuvo una excavadora que retiraba escombros para abrirle paso mientras había personas atrapadas bajo los derrumbes.

El régimen impuso además un sistema de acreditaciones obligatorias para ingresar a La Guaira que generó caos en El Poliedro de Caracas, con filas de horas para médicos, voluntarios y familiares de víctimas. El equipo español de rescate Usar13 no pudo viajar a Venezuela por obstáculos burocráticos y terminó regresando a casa.

Mientras tanto, más de 14,000 militares y policías permanecían desplegados en La Guaira, el estado más devastado por los dos sismos —de magnitudes 7,2 y 7,5, separados por apenas 39 segundos— considerados los más potentes registrados en Venezuela desde 1900.

La cifra oficial de fallecidos ascendió a 1,450 muertos, con 3,238 heridos y decenas de miles de desaparecidos: la plataforma ciudadana Encuéntralos contabilizaba casi 55,000 personas sin localizar, mientras la ONU manejaba una estimación de hasta 50,000 desaparecidos y cifraba en 6,76 millones el total de afectados.

Entre los desaparecidos figuran al menos 32 cubanos, concentrados en Caraballeda, Catia La Mar y Los Corales, en La Guaira, y se confirmó la muerte de una niña cubana y su prima.

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo estimó los daños directos en 6,700 millones de dólares, equivalentes al 6% del PIB venezolano, con un impacto total que podría alcanzar los 20,100 millones.