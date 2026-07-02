Demencia, la enfermedad que se extiende en Cuba

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Cuba enfrenta una crisis silenciosa y creciente de demencia que, según una investigación de Diario de Cuba, combina cifras de mortalidad alarmantes, ausencia de respuesta institucional y familias que afrontan solas un padecimiento devastador en medio del colapso del sistema de salud.

De acuerdo con el Anuario Estadístico de Salud 2024, la demencia y el Alzheimer son la sexta causa de muerte en el país. En 2024 se registraron 6,251 fallecimientos por estas causas, frente a 5.839 el año anterior, un incremento del 7,1%.

La tasa bruta de mortalidad subió de 57,0 a 63,1 fallecimientos por cada 100,000 habitantes, la más alta de la serie histórica disponible.

Las cifras no son nuevas, pero sí van en ascenso. Ya en 2019, Cuba registraba 45,4 muertes por demencia por cada 100,000 habitantes, más del doble del promedio regional latinoamericano de 22,3, según el informe «Health at a Glance: Latin America and the Caribbean» de la OCDE.

Un estudio publicado en 2021 en la revista Frontiers in Public Health sitúa a Cuba como el tercer país con mayor prevalencia de demencia del Caribe hispanohablante, con un 10,8% de los mayores de 65 años afectados —unas 108.000 personas—, solo por detrás de República Dominicana (11,7%) y Puerto Rico (11,6%).

El portal estatal Infomed proyectó en 2020 que los casos de demencia en Cuba ascenderían a 260.000 en 2030 y a 520.000 en 2050.

El trasfondo demográfico agrava el panorama. Cuba es el país más envejecido de América Latina, con el 25,7% de su población con 60 años o más al cierre de 2024, y se proyecta que ese porcentaje alcance el 30% en 2030.

La emigración masiva —más de 1,4 millones de cubanos desde 2020— ha dejado al 17,4% de los adultos mayores sin familiares cercanos.

El psicólogo Yunier Broche-Pérez, del Prisma Behavioural Center en Estados Unidos, explicó a Diario de Cuba que «la demencia no es una enfermedad específica, es un síndrome que puede incluir pérdida de memoria, problemas para pensar, desorientación, dificultad para tomar decisiones o cambios de conducta que afectan la vida diaria».

Aclaró además que «el Alzheimer puede producir demencia, pero no toda demencia es Alzheimer».

Breche-Pérez advirtió que entre el 40 y el 45% de los casos están vinculados a factores modificables como hipertensión, diabetes, obesidad, sedentarismo, tabaquismo, aislamiento social y depresión, aunque señaló que «hay un 55% de factores que no podemos modificar o desconocemos su impacto», siendo la edad el principal.

Las historias individuales revelan la magnitud del abandono. Carlos, de 66 años, residente en Moa, Holguín, fue sobremedicado con Haloperidol y quedó postrado.

«Ahora, además de demencia, también tiene Parkinson asociado al mismo tratamiento», relató su hija. Raquel Rosales, exlocutora de Radio Progreso, murió sola en el pasillo de su edificio habanero; eran sus vecinos quienes la alimentaban y bañaban.

El periodista independiente Juan González Febles (1950-2025) terminó sus días con deterioro cognitivo tras años de hostigamiento de la Seguridad del Estado.

Doraiky Águila, habanera de 48 años con pérdida de memoria, desapareció el 15 de marzo de 2025 durante un apagón general en el barrio Lawton y sigue sin aparecer más de un año después. Su familia ofrece una recompensa de 350,000 pesos cubanos ante la ausencia de un protocolo oficial de alerta para adultos desaparecidos con deterioro cognitivo.

El sistema estatal de cuidados es manifiestamente insuficiente: solo 156 hogares de ancianos con 12,697 camas cubren todo el territorio nacional, y 51 municipios carecen por completo de servicios de atención a la tercera edad.

El costo anual estimado del Alzheimer en Cuba asciende a 782,7 millones de dólares en gastos directos e indirectos, según Alzheimer's Disease International, una carga que recae casi en su totalidad sobre familias que, en su mayoría, la enfrentan sin apoyo ni orientación.