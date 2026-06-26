Cruce confirmado: Estados Unidos vs Bosnia y Herzegovina en dieciseisavos del Mundial 2026

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Estados Unidos y Bosnia y Herzegovina se medirán en los dieciseisavos de final del Mundial 2026 el miércoles 1 de julio a las 20:00 (hora de Cuba) en el Levi's Stadium de Santa Clara, California. Será el primer enfrentamiento entre ambas selecciones en la historia de una Copa del Mundo.

El duelo corresponde a la nueva ronda de dieciseisavos de final que introduce esta edición del torneo, el primero en la historia con 48 selecciones participantes. El ganador avanzará a la siguiente fase del cuadro eliminatorio.

Estados Unidos llega al cruce como líder del Grupo D con seis puntos, tras una fase de grupos dominada en sus dos primeras jornadas. El equipo dirigido por Mauricio Pochettino arrancó con una goleada 4-1 sobre Paraguay el 12 de junio, partido en el que el delantero Folarin Balogun anotó dos tantos y se perfiló como el referente ofensivo del torneo. Giovanni Reyna y Alex Freeman también sumaron goles durante la fase de grupos.

En la segunda jornada, los estadounidenses vencieron 2-0 a Australia en el Lumen Field de Seattle, resultado que les aseguró el liderato del grupo con anticipación. Ya clasificados y con el primer puesto en el bolsillo, cayeron 3-2 ante Turquía este viernes en el SoFi Stadium de Inglewood, cerrando la fase con ocho goles a favor y cinco en contra.

Bosnios y Herzegovina, en cambio, vivió una clasificación más accidentada. El equipo llegó a los dieciseisavos como mejor tercero del Grupo B con cuatro puntos, en lo que representa un hito histórico para la selección balcánica: es la primera vez que Bosnia y Herzegovina supera la fase de grupos en un Mundial como nación independiente.

Su trayectoria en el grupo fue irregular. Arrancaron con un empate 1-1 ante Canadá el 12 de junio en Toronto, con gol de J. Lukić en el minuto 21. Luego sufrieron una dura goleada 4-1 ante Suiza que los dejó al borde de la eliminación. La salvación llegó el 24 de junio en Seattle, donde vencieron 3-1 al anfitrión Catar con goles de Kerim Alajbegovic, Ermin Mahmic y un autogol de Sultan Al-Brake. Bosnia cerró con cinco goles a favor y seis en contra, diferencia de gol negativa que no impidió su pase gracias al rendimiento comparado con los demás terceros.

El único antecedente mundialista de Bosnia y Herzegovina fue Brasil 2014, donde debutó como nación independiente y quedó eliminada en fase de grupos sin alcanzar nunca la ronda eliminatoria. Doce años después, la selección balcánica rompe esa barrera en suelo norteamericano.

Estados Unidos, como país anfitrión, parte como favorito en este cruce. Sin embargo, Bosnia llega con el impulso de haber logrado su clasificación histórica y con jugadores que mostraron capacidad goleadora en el momento decisivo. El partido se disputará en el Levi's Stadium, con capacidad para 68,827 espectadores, a las 00:00 UTC del 2 de julio.