Florida recuerda a los votantes las fechas clave para participar en las primarias del 18 de agosto

El secretario de Estado de Florida, Cord Byrd, recordó este lunes a los votantes registrados que ya pueden prepararse para participar en las elecciones primarias del próximo 18 de agosto, mediante voto por correo, votación anticipada o sufragio presencial el día de los comicios.

En un comunicado oficial, Byrd instó a los electores a revisar con tiempo las opciones disponibles en sus condados para evitar contratiempos.

"Los votantes registrados de Florida tienen la opción de emitir su voto en un centro de votación anticipada designado antes del día de las elecciones", señaló.

El funcionario recordó que los 67 condados del estado deberán ofrecer votación anticipada entre el 8 y el 15 de agosto, aunque algunos ampliaron ese período de manera voluntaria. Los lugares y horarios de cada centro pueden consultarse en el portal de la División de Elecciones de Florida.

Atención al voto por correo

Quienes prefieran votar por correo deberán actuar con rapidez. La fecha límite para solicitar una boleta es el jueves 6 de agosto.

Una vez recibida, la boleta debe devolverse siguiendo las instrucciones establecidas para que pueda ser contabilizada el día de la elección.

El condado de Miami-Dade inició este lunes la votación anticipada, adelantándose al período mínimo exigido por la ley estatal.

Los centros permanecerán abiertos hasta el 16 de agosto, con horarios que varían según la fecha. Entre los lugares habilitados se encuentran la Coral Gables Branch Library, el Student Academic Success Center de la Universidad Internacional de Florida (FIU), el Miami Beach City Hall, el Joseph Caleb Center y la John F. Kennedy Library de Hialeah.

En Broward, la votación anticipada comenzará el 8 de agosto y se extenderá también hasta el 16 de agosto, con un horario uniforme de 11:00 de la mañana a 7:00 de la noche.

Lo que está en juego

Las primarias del 18 de agosto definirán los candidatos demócratas y republicanos para la elección general de noviembre en cargos como la gobernación de Florida, el Senado federal, la Cámara de Representantes y diversos puestos estatales y locales.

La contienda por la gobernación concentra gran parte de la atención, ya que el gobernador Ron DeSantis no puede aspirar a un nuevo mandato debido a los límites establecidos por la Constitución estatal.

En la primaria republicana, el congresista Byron Donalds, respaldado por el presidente Donald Trump, llega como favorito. Una encuesta de Fabrizio, Lee & Associates, realizada entre el 14 y el 16 de julio, le atribuye un 53 % de intención de voto, muy por delante del senador estatal Jay Collins, con un 10 %.

En el Partido Demócrata, David Jolly encabeza la carrera por la nominación.

La División de Elecciones de Florida actualizará diariamente las cifras de participación mediante voto anticipado y voto por correo, lo que permitirá seguir en tiempo real la evolución de la asistencia a las urnas antes de la jornada electoral del 18 de agosto.