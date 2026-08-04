Florida recuerda a los votantes las fechas clave para participar en las primarias del 18 de agosto

El secretario de Estado de Florida, Cord Byrd, recordó este lunes a los votantes registrados que ya pueden prepararse para participar en las elecciones primarias del próximo 18 de agosto, mediante voto por correo, votación anticipada o sufragio presencial el día de los comicios.
En un comunicado oficial, Byrd instó a los electores a revisar con tiempo las opciones disponibles en sus condados para evitar contratiempos.
"Los votantes registrados de Florida tienen la opción de emitir su voto en un centro de votación anticipada designado antes del día de las elecciones", señaló.
El funcionario recordó que los 67 condados del estado deberán ofrecer votación anticipada entre el 8 y el 15 de agosto, aunque algunos ampliaron ese período de manera voluntaria. Los lugares y horarios de cada centro pueden consultarse en el portal de la División de Elecciones de Florida.
Atención al voto por correo
Quienes prefieran votar por correo deberán actuar con rapidez. La fecha límite para solicitar una boleta es el jueves 6 de agosto.
Una vez recibida, la boleta debe devolverse siguiendo las instrucciones establecidas para que pueda ser contabilizada el día de la elección.
El condado de Miami-Dade inició este lunes la votación anticipada, adelantándose al período mínimo exigido por la ley estatal.
Los centros permanecerán abiertos hasta el 16 de agosto, con horarios que varían según la fecha. Entre los lugares habilitados se encuentran la Coral Gables Branch Library, el Student Academic Success Center de la Universidad Internacional de Florida (FIU), el Miami Beach City Hall, el Joseph Caleb Center y la John F. Kennedy Library de Hialeah.
En Broward, la votación anticipada comenzará el 8 de agosto y se extenderá también hasta el 16 de agosto, con un horario uniforme de 11:00 de la mañana a 7:00 de la noche.
Lo que está en juego
Las primarias del 18 de agosto definirán los candidatos demócratas y republicanos para la elección general de noviembre en cargos como la gobernación de Florida, el Senado federal, la Cámara de Representantes y diversos puestos estatales y locales.
La contienda por la gobernación concentra gran parte de la atención, ya que el gobernador Ron DeSantis no puede aspirar a un nuevo mandato debido a los límites establecidos por la Constitución estatal.
En la primaria republicana, el congresista Byron Donalds, respaldado por el presidente Donald Trump, llega como favorito. Una encuesta de Fabrizio, Lee & Associates, realizada entre el 14 y el 16 de julio, le atribuye un 53 % de intención de voto, muy por delante del senador estatal Jay Collins, con un 10 %.
En el Partido Demócrata, David Jolly encabeza la carrera por la nominación.
La División de Elecciones de Florida actualizará diariamente las cifras de participación mediante voto anticipado y voto por correo, lo que permitirá seguir en tiempo real la evolución de la asistencia a las urnas antes de la jornada electoral del 18 de agosto.
Preguntas frecuentes sobre las elecciones primarias de Florida en 2026
CiberCuba te lo explica:
¿Cuándo son las primarias en Florida y cómo se puede votar?
Las primarias en Florida se celebrarán el 18 de agosto de 2026. Los votantes registrados pueden emitir su voto mediante voto por correo, votación anticipada del 8 al 15 de agosto (con algunas excepciones según el condado), o sufragio presencial el día de los comicios.
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¿Cuáles son los cargos en disputa en las primarias de Florida?
Las primarias definirán los candidatos para la gobernación de Florida, el Senado federal, la Cámara de Representantes, y diversos puestos estatales y locales, como comisionados y miembros de juntas escolares.
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¿Cuáles son las fechas importantes para el voto por correo en Florida?
Para quienes deseen votar por correo, la fecha límite para solicitar una boleta es el 6 de agosto. Es importante seguir las instrucciones establecidas para asegurarse de que la boleta sea contabilizada el día de la elección.
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¿Cómo pueden los votantes de Florida verificar su registro electoral?
Los votantes de Florida deben revisar las opciones de votación disponibles en sus condados y pueden consultar el portal de la División de Elecciones de Florida para obtener información sobre los lugares y horarios de votación anticipada.
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