Díaz-Canel desafía a Trump: «Nos estamos preparando para que no nos sorprendan»

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Miguel Díaz-Canel concedió una entrevista exclusiva a la periodista Yalda Hakim del canal británico Sky News, grabada en La Habana, para responder directamente a las últimas declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump sobre Cuba.

La entrevista se produce un día después de que Trump afirmara en Dakota del Norte que Cuba, «después de muchas, muchas décadas, está viniendo hacia nosotros», en un discurso pronunciado durante la inauguración de la Biblioteca Presidencial Theodore Roosevelt en Medora.

Díaz-Canel rechazó de forma categórica esas palabras y aseguró que la Isla no representa ningún peligro para nadie: «Somos un país pacífico. No somos una amenaza para nadie. Brindamos mucha solidaridad al mundo. Cuba no es una nación en conflicto. No somos una colonia. No vamos a entregar nuestra soberanía ni nuestra independencia».

El gobernante cubano calificó la presión constante de Washington como una operación de desgaste psicológico: «Las amenazas, la retórica constante sobre una agresión contra nuestro país por parte del gobierno de Estados Unidos, las expresiones casi diarias que forman parte de una estrategia de intoxicación mediática y de guerra psicológica para asustar a nuestro país y desestabilizar nuestra sociedad, son un ultraje y una afrenta a la dignidad de nuestro pueblo».

Su frase más contundente resumió la postura del régimen ante el escenario de un posible conflicto: «No queremos la guerra, pero no le tenemos miedo. Y nos estamos preparando para que no nos sorprendan ni nos derroten».

Hakim le recordó que Trump ha actuado militarmente cuando ha amenazado a otros países, como Venezuela e Irán, y le preguntó si tomaba en serio la posibilidad de una intervención en Cuba.

El dictador respondió sin rodeos: «Estamos dispuestos a luchar hasta la última gota de sangre para defender nuestros derechos, nuestra independencia, nuestra soberanía y nuestros logros».

Sobre la credibilidad del gobierno de Trump, fue igualmente directo: «Creo que los actuales representantes del gobierno de Estados Unidos han estado diciendo muchas mentiras. Han manipulado bastante a la opinión pública internacional».

Díaz-Canel agregó que hay «posibilidades para el diálogo», aunque advirtió que la confianza de Cuba en Washington es escasa tras las acciones de la administración Trump en Venezuela e Irán, según publicó la propia Hakim en sus redes sociales.

El canciller cubano Bruno Rodríguez se expresó en la misma línea: «Claro que cualquier amenaza hay que tomársela en serio y por eso nos preparamos para defender nuestra independencia y soberanía en caso de agresión, pero siempre actuaremos únicamente en legítima defensa».

La entrevista llega en el momento de mayor tensión entre ambos países en décadas. Desde enero, la administración Trump ha impuesto más de 240 sanciones contra Cuba, incluyendo algunas personales contra el propio Díaz-Canel, su esposa Lis Cuesta y el coronel Alejandro Castro Espín.

Estados Unidos mantiene además un significativo despliegue naval en el Caribe, con el grupo de ataque del portaaviones USS Nimitz y el USS Kearsarge con aproximadamente 2,500 marines a bordo, además de buques anfibios reubicados frente a la costa norte de Cuba desde enero.

Las sanciones han reducido las importaciones energéticas de la Isla entre un 80 % y 90 %, lo que ha provocado apagones de hasta 35 horas diarias y una contracción económica proyectada de entre -6.5 % y -7.2 % para 2026, una crisis que golpea directamente la vida cotidiana de los cubanos.

Esta es la segunda gran entrevista internacional que concede Díaz-Canel en 2026 y la primera a un medio europeo. La anterior fue con Kristen Welker de NBC News el 9 de abril, considerada la primera aparición de un líder cubano en televisión estadounidense desde 1959.

Cuba ha convocado una sesión extraordinaria de la Asamblea General de la ONU para el 7 de julio con el objetivo de denunciar el endurecimiento del embargo estadounidense.