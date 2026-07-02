Díaz-Canel se declara preparado ante Trump: «No le tenemos miedo»

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Miguel Díaz-Canel respondió a las declaraciones del presidente Donald Trump en una entrevista concedida al canal británico Sky News, en la que aseguró que Cuba no teme una confrontación militar y que el país se prepara para no ser «sorprendido ni derrotado».

La entrevista, realizada por la periodista Yalda Hakim en la sede de la Presidencia en La Habana, constituye la primera respuesta directa de Díaz-Canel a Trump ante un medio occidental de primer nivel.

El detonante fue el discurso que Trump pronunció el miércoles en la inauguración de la Biblioteca Presidencial Theodore Roosevelt en Medora, Dakota del Norte, donde afirmó que Cuba, «después de muchas, muchas décadas, se está acercando a nuestra órbita».

Ante esas declaraciones, Díaz-Canel fue categórico: «Somos un país pacífico. No somos una amenaza para nadie. Cuba no es una nación en conflicto. No somos una colonia. No vamos a entregar nuestra soberanía ni nuestra independencia».

El dictador cubano calificó la retórica de Washington como «una estrategia de intoxicación mediática y de guerra psicológica para asustar a nuestro país y desestabilizar nuestra sociedad», y la describió como «un ultraje y una afrenta a la dignidad de nuestro pueblo».

Su frase más contundente llegó al ser preguntado sobre la seriedad del momento: «No queremos la guerra, pero no le tenemos miedo. Y nos estamos preparando para que no nos sorprendan ni nos derroten».

Cuando la periodista le recordó que Trump actuó militarmente contra Venezuela e Irán tras amenazarlos, y le preguntó si Cuba toma en serio la posibilidad de una acción armada, respondió sin rodeos: «Estamos dispuestos a luchar hasta la última gota de sangre para defender nuestros derechos, nuestra independencia, nuestra soberanía y nuestros logros».

Díaz-Canel también acusó a la administración Trump de «decir muchas mentiras» y de «manipular bastante a la opinión pública internacional», al tiempo que reconoció que Cuba atraviesa «un momento importante de recrudecimiento» del embargo «hasta el punto de máxima presión».

No obstante, dejó abierta una puerta al señalar que existen «posibilidades para el diálogo», aunque advirtió que la confianza cubana en Washington es baja tras las acciones de EE.UU. en Venezuela e Irán.

La entrevista se produce en el peor momento de las relaciones bilaterales en décadas.

Trump lanzó ese mensaje sobre Cuba en el marco de una escalada sostenida desde enero, cuando la captura de Nicolás Maduro interrumpió el suministro de unos 70,000 barriles diarios de crudo venezolano a la Isla, precipitando una crisis energética con apagones de más de 24 horas y déficits de generación superiores a 2,100 MW.

Desde entonces, la administración Trump ha impuesto más de 240 sanciones contra Cuba, incluyendo sanciones personales contra el propio Díaz-Canel, su esposa Lis Cuesta Peraza y el coronel Alejandro Castro Espín.

El 1 de mayo firmó la Orden Ejecutiva 14404, que amplía las medidas e introduce sanciones secundarias contra terceros. EE.UU. también desplegó el portaaviones USS Nimitz en el Caribe desde el 20 de mayo en el marco de la operación Southern Seas 2026.

En ese mismo contexto, el canciller cubano Bruno Rodríguez advirtió que una agresión militar contra la Isla sería «un baño de sangre» y que «morirán miles y miles de cubanos y también jóvenes estadounidenses llevados a una guerra que no es suya».

Cuba ha convocado además una sesión extraordinaria de la Asamblea General de la ONU para el 7 de julio con el fin de denunciar el endurecimiento de las sanciones estadounidenses.