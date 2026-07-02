Lo que pasó en medio de un violín a Eleguá de cubanos en EE.UU.

Una músico cubana que ofrece rituales de violín a los Orishas vivió una situación insólita durante una ceremonia dedicada a Eleguá: la policía irrumpió en la vivienda y ordenó evacuar a todos los presentes justo cuando faltaba únicamente la última canción y romper la piñata al Orisha.

Yilian Violin, conocida en TikTok como @violinoshun, relató el episodio el miércoles en un video de 59 segundos que acumuló más de 23,600 reproducciones en pocas horas. Según narra ella misma, estaba realizando el ritual en casa de una clienta cuando los agentes tocaron la puerta.

«No pude terminar de tocar porque nos sacó la policía», explicó. El motivo de la intervención fue que personas sin hogar se habían colado en el patio trasero de la vivienda y las autoridades debían despejar toda la zona para atender la situación.

«Resulta que estaba dando un violín, quedaba solamente la última canción y le íbamos a romper la piñata al lengua, cuando de pronto toca la puerta la policía», describió Yilian, usando el término coloquial con el que muchos practicantes de la santería cubana se refieren a Eleguá.

Lejos de dar por terminado el ritual, la músico tomó una decisión rápida: «Oye, sabes qué, saca a Eleguá, vámonos para la esquina, vamos a contarle a Eleguá en la esquina arriba de la hierba su canción y vamos a romperle la piñata».

Dicho y hecho. Clienta, músico y figura del Orisha terminaron el ritual en plena calle, sobre la hierba de una esquina, completando así la ceremonia que la intervención policial había interrumpido.

Yilian interpretó todo el episodio como una señal del propio Orisha. «Esta sí fue una de las pruebas más grandes que me dio el ecuad», afirmó, y añadió: «Cuando el ecuad quiere algo, siempre da señales».

El video fue publicado el primer día de julio, mes que la músico saludó con un «Feliz y Bendecido mes de Julio para todos», y cerró con la expresión devocional «más ferefún el ecuad», alabanza en lengua yoruba que significa «bendito sea».

Eleguá es el Orisha de los caminos, las puertas y las encrucijadas en la santería cubana, religión de origen yoruba practicada ampliamente en Cuba y la diáspora. Es el primero en recibir ofrendas en cualquier ritual y se le asocia con la travesura y la picardía, lo que lleva a sus devotos a interpretar situaciones inesperadas como «pruebas» del Orisha. La Letra del Año 2025 de la santería cubana ya recomendaba prestar especial atención a Eleguá, reforzando la vigencia de su culto entre los practicantes de la diáspora.

En la descripción del video, Yilian invitó a sus seguidores a compartir sus propias experiencias: «Déjame en los comentarios cuál ha sido la prueba más grande que te ha dado este gran Orisha».