Lo que pasó en medio de un violín a Eleguá de cubanos en EE.UU.

Una músico cubana que ofrece rituales de violín a los Orishas vivió una situación insólita durante una ceremonia dedicada a Eleguá: la policía irrumpió en la vivienda y ordenó evacuar a todos los presentes justo cuando faltaba únicamente la última canción y romper la piñata al Orisha.
Yilian Violin, conocida en TikTok como @violinoshun, relató el episodio el miércoles en un video de 59 segundos que acumuló más de 23,600 reproducciones en pocas horas. Según narra ella misma, estaba realizando el ritual en casa de una clienta cuando los agentes tocaron la puerta.
«No pude terminar de tocar porque nos sacó la policía», explicó. El motivo de la intervención fue que personas sin hogar se habían colado en el patio trasero de la vivienda y las autoridades debían despejar toda la zona para atender la situación.
«Resulta que estaba dando un violín, quedaba solamente la última canción y le íbamos a romper la piñata al lengua, cuando de pronto toca la puerta la policía», describió Yilian, usando el término coloquial con el que muchos practicantes de la santería cubana se refieren a Eleguá.
Lejos de dar por terminado el ritual, la músico tomó una decisión rápida: «Oye, sabes qué, saca a Eleguá, vámonos para la esquina, vamos a contarle a Eleguá en la esquina arriba de la hierba su canción y vamos a romperle la piñata».
Dicho y hecho. Clienta, músico y figura del Orisha terminaron el ritual en plena calle, sobre la hierba de una esquina, completando así la ceremonia que la intervención policial había interrumpido.
Yilian interpretó todo el episodio como una señal del propio Orisha. «Esta sí fue una de las pruebas más grandes que me dio el ecuad», afirmó, y añadió: «Cuando el ecuad quiere algo, siempre da señales».
El video fue publicado el primer día de julio, mes que la músico saludó con un «Feliz y Bendecido mes de Julio para todos», y cerró con la expresión devocional «más ferefún el ecuad», alabanza en lengua yoruba que significa «bendito sea».
Eleguá es el Orisha de los caminos, las puertas y las encrucijadas en la santería cubana, religión de origen yoruba practicada ampliamente en Cuba y la diáspora. Es el primero en recibir ofrendas en cualquier ritual y se le asocia con la travesura y la picardía, lo que lleva a sus devotos a interpretar situaciones inesperadas como «pruebas» del Orisha. La Letra del Año 2025 de la santería cubana ya recomendaba prestar especial atención a Eleguá, reforzando la vigencia de su culto entre los practicantes de la diáspora.
En la descripción del video, Yilian invitó a sus seguidores a compartir sus propias experiencias: «Déjame en los comentarios cuál ha sido la prueba más grande que te ha dado este gran Orisha».
Preguntas Frecuentes sobre el Ritual de Violín a Eleguá y la Santería Cubana
CiberCuba te lo explica:
¿Qué ocurrió durante el ritual de violín a Eleguá?
Durante un ritual de violín dedicado a Eleguá, la policía irrumpió en la vivienda y ordenó evacuar a todos los presentes debido a que personas sin hogar se habían colado en el patio trasero. La ceremonia fue completada en la calle, sobre la hierba en una esquina.
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¿Quién es Eleguá en la santería cubana?
Eleguá es el Orisha de los caminos, las puertas y las encrucijadas en la santería cubana. Es conocido por su asociación con la travesura y la picardía y es el primero en recibir ofrendas en cualquier ritual.
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¿Por qué fue interrumpido el ritual de violín a Eleguá?
El ritual fue interrumpido porque la policía necesitaba despejar la zona debido a la presencia de personas sin hogar en el patio trasero de la vivienda. La intervención policial obligó a continuar el ritual en la calle.
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¿Cómo interpretó Yilian Violin la interrupción del ritual?
Yilian Violin interpretó la interrupción como una señal del propio Orisha Eleguá, considerándola una de las pruebas más grandes que le ha dado. Creyó que cuando Eleguá quiere algo, siempre da señales.
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¿Cuál es la importancia de Eleguá en los rituales de santería?
Eleguá es vital en los rituales de santería porque es el primero en recibir ofrendas y su aprobación es buscada para abrir caminos y asegurar el éxito del ritual. Su presencia es esencial para la protección y guía espiritual.
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