Camarógrafo de «Despingovery Channel» está detenido y acusado de espionaje

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Christian Rodríguez Riverón, el camarógrafo del canal satírico cubano «Despingovery Channel», se encuentra detenido y enfrenta cargos de espionaje, según una denuncia del periodista cubano Ernesto Morales difundida este jueves.

De acuerdo con fuentes cercanas al caso citadas por Morales, Christian fue convocado a una unidad policial y no le permitieron regresar a su hogar.

Desde allí fue trasladado a la instalación conocida como «El Reloj Club», en el municipio de Boyeros, La Habana, donde permanece recluido.

Su arresto se produjo aproximadamente dos semanas después de la detención de Eduardo «Eddy» Ceballos, creador del canal, ocurrida el 1 de junio de 2026.

Según la misma fuente, la familia de Christian fue notificada de que enfrenta acusaciones similares a las de Ceballos: espionaje, tipificado en el Código Penal cubano como «revelación de secretos concernientes a la Seguridad del Estado», delito que contempla penas de 10 a 30 años de prisión, cadena perpetua o incluso la pena de muerte.

Ambos fueron grabados juntos en el video que desencadenó el caso: una exploración de una antigua instalación militar en La Habana con misiles soviéticos de los años 60, radares y búnkeres de la Guerra Fría, publicada el 24 de mayo de 2026 en Instagram.

Morales describió el contenido como «la chatarra abandonada que están haciendo pasar por armamento secreto».

La fuente cercana al caso indicó además que a Christian ya le fue tomada declaración, la cual habría coincidido con la versión que Ceballos ofreció sobre los hechos investigados.

Sus familiares lograron visitarlo en una primera ocasión, y tienen programada otra visita esta semana.

El caso de Ceballos acumula un mes desde su arresto sin que la Fiscalía haya concluido la investigación ni elevado el expediente a un tribunal.

La organización de derechos humanos Cubalex denunció que el cargo inicial de «invasión de propiedad militar» no existe en el Código Penal cubano ni en el Código Penal Militar, calificando las detenciones de violación flagrante al principio de legalidad.

Ceballos fue trasladado el 5 de junio al Centro Penitenciario de Alta Seguridad Combinado del Este, una instalación distinta a la que alberga a su camarógrafo.

Las autoridades incautaron además la ropa que ambos vestían durante la filmación como evidencia.

La madre de Ceballos, Marieta Pérez Alfaro, exigió la liberación de su hijo al cumplirse un mes de su arresto, y denunció que fue agredido físicamente en prisión.

«El hecho de llevar esto a niveles extremos, acusarlo de espionaje, confirma que lo quieren silenciar, lo quieren utilizar como ejemplo», declaró.

El caso se inscribe en un patrón de represión creciente contra creadores digitales en Cuba. Reporteros Sin Fronteras ubica a Cuba en el puesto 160 de 180 países en su Índice de Libertad de Prensa 2026, siendo el segundo peor país de América.

«Sin importar mi dolor y mi cansancio, continuaré hablando por él», afirmó Pérez Alfaro este jueves.