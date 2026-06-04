Activistas de 'Fuera de la Caja Cuba' exigen la liberación de todos los presos políticos: «Sus días están contados»

Karel Daniel Hernández Bosques, uno de los activistas de 'Fuera de la Caja Cuba'

El colectivo juvenil 'Fuera de la Caja Cuba' publicó este miércoles un video en su cuenta de X exigiendo la libertad inmediata de todos los presos políticos en Cuba, con un mensaje directo al régimen: «Sus días están contados».

En el video de poco más de un minuto, los activistas denunciaron que más de 1.260 personas están «muriendo lentamente en cárceles que cada vez se parecen más a campos de exterminio» e interpelan a la comunidad internacional por su silencio.

«Cada día hay más presos políticos en Cuba y al mundo parece no interesarles. ¿Dónde está la Unión Europea? Incluso la UNICEF. ¿Acaso las vidas cubanas no valen nada?», preguntaron los jóvenes en la grabación.

El colectivo rechazó que los presos sean tratados como una estadística: «Ellos no son un número, son hijos, son padres, son hermanos, ellos son Cuba porque lo que hicieron fue mostrar el coraje que muchos llevamos escondidos».

El mensaje también incluyó una advertencia sin ambigüedades al régimen de Miguel Díaz-Canel: «Ya los cubanos no somos los mismos de hace unos años. Ya no vamos a permitir que se sigan burlando del pueblo. Sus días están contados. Así que antes de irse, hagan por fin algo bueno y liberen a esos inocentes».

El video cerró con una promesa: «No pararemos. Hasta el último aliento. Hasta que el último preso político vuelva con su familia. Hasta que se haga justicia. ¡Hasta que Cuba sea libre!»

'Fuera de la Caja Cuba' fue fundado a inicios de enero de 2026 en el municipio del Cerro, La Habana, por cuatro jóvenes de alrededor de veinte años: Karel Daniel Hernández Bosques, Amanda Beatriz Andrés Navarro, Abel Alejandro Andrés Navarro y Mauro Reigos Pérez.

Desde su aparición pública, el grupo ha sufrido una campaña sistemática de represión por parte de la Seguridad del Estado: inhabilitación de teléfonos por ETECSA, hackeo de cuentas de WhatsApp e intimidaciones en los domicilios de sus integrantes.

El pasado 25 de abril, agentes de la Seguridad del Estado citaron a Yusleidy Bosques, madre de Karel Daniel, con apenas una hora de antelación, en una maniobra de presión habitual del régimen contra familiares de activistas.

Pese a la represión, el colectivo ha ganado reconocimiento internacional. El 15 de mayo, el diplomático estadounidense Mike Hammer se reunió en Cuba con integrantes del grupo, y el secretario de Estado Marco Rubio les envió saludos y ánimos.

A finales de mayo, el colectivo publicó otro video viral en el que le respondió a Díaz-Canel: «Ustedes no gobiernan Cuba, la tienen secuestrada».

El video llega en un momento en que la cifra de presos políticos en Cuba alcanza niveles sin precedentes. Según Prisoners Defenders, Cuba cerró abril con 1.260 presos políticos y de conciencia —un récord absoluto—, con 785 entre rejas, 475 bajo arresto domiciliario u otras medidas restrictivas y 23 nuevas detenciones solo en ese mes.

Entre los casos más emblemáticos figuran el artista Luis Manuel Otero Alcántara, condenado a cinco años y recluido en Guanajay con condena que vence en julio de 2026, y el rapero Maykel Osorbo, condenado a nueve años y recluido en Pinar del Río hasta 2030.

En abril de 2026, trascendió que la administración Trump había dado al régimen cubano un ultimátum secreto de dos semanas —en una reunión celebrada el 10 de abril en La Habana— para liberar a presos de alto perfil.

El plazo venció el 24 de abril sin que Cuba liberara a ningún preso en respuesta a esa exigencia, y el régimen negó que se hubieran fijado condiciones: «Ninguna de las partes estableció planteamientos conminatorios», afirmó el funcionario cubano Alejandro García del Toro.